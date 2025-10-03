viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 17:06
Operativo.

Detenido en Palpalá: tenía pedido de captura por violencia de género e intento de homicidio

Detuvieron en Palpalá a un hombre acusado por violencia de género y por intento de asesinato. Quedo detenido.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detenido enPalpalá: tenía pedido de captura por violencia de género e intento de homicidio (Foto ilustrativa)

Detenido en Palpalá: tenía pedido de captura por violencia de género e intento de homicidio (Foto ilustrativa)

Un hombre fue detenido en Palpalá por personal del Grupo Especial K-9 (CANES). El hombre mayor de edad tenía orden de captura vigente acusado por varias causas, entre ellas violencia de género y por intento de asesinato.

Lee además
incendio en una casa de palpala: una mujer y dos ninos sufrieron heridas de consideracion
Alarma.

Incendio en una casa de Palpalá: una mujer y dos niños sufrieron heridas de consideración
Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá.
Conmoción.

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

La detención fue en el marco de un operativo realizado en la noche de este jueves en el barrio Florida de la ciudad siderúrgica y se hizo efectiva por efectivos de la Unidad Regional 8, cuando observaron a dos hombres en actitud sospechosa.

Luego de identificarlos, consultaron al Centro de Información de Análisis Criminal (CIAC) quien confirmó que uno de los hombres de 33 años, registraba un pedido de detención por varias causas en las cuales está acusado.

Palpalá
Detenido en Palpal&aacute;: ten&iacute;a pedido de captura por violencia de g&eacute;nero e intento de homicidio (Foto ilustrativa)

Detenido en Palpalá: tenía pedido de captura por violencia de género e intento de homicidio (Foto ilustrativa)

Se trata de causas por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género, violación de domicilio e incluso homicidio en grado de tentativa. Tras la detención, el hombre quedó alojado en la seccional 23 a disposición de la justicia.

Palpalá: una mujer fue estafada

Una vecina de Palpalá denunció haber sido víctima de una estafa por $558.000 cuando intentó alquilar un departamento en San Salvador de Jujuy. Según su presentación, la mujer vio la oferta en redes sociales y se comunicó al número que figuraba en la publicación.

De acuerdo con la denuncia, el hombre que atendió la llamada le indicó que para “asegurar la reserva” debía transferir el monto mencionado, el cual sería devuelto al momento de firmar el contrato. Confiada, la damnificada realizó dos transferencias bancarias por el total de la suma.

Con el correr de los días, el dinero no fue reintegrado y, al intentar retomar el contacto, el supuesto “dueño del departamento” la bloqueó en todas las vías de comunicación. Ante la situación, la mujer radicó la denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy, ubicada en barrio Chijra, y aportó comprobantes de pago como respaldo. La investigación continúa para identificar al presunto responsable y establecer el recorrido del dinero transferido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Incendio en una casa de Palpalá: una mujer y dos niños sufrieron heridas de consideración

Una embarazada saltó de una moto en movimiento en Palpalá

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada

Detuvieron en Palpalá a un prófugo desde hace 7 años acusado por abuso sexual

Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Lo que se lee ahora
Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Los beneficiarios del Programa Hogar.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel