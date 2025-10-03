Detenido en Palpalá: tenía pedido de captura por violencia de género e intento de homicidio

Un hombre fue detenido en Palpalá por personal del Grupo Especial K-9 (CANES). El hombre mayor de edad tenía orden de captura vigente acusado por varias causas, entre ellas violencia de género y por intento de asesinato .

La detención fue en el marco de un operativo realizado en la noche de este jueves en el barrio Florida de la ciudad siderúrgica y se hizo efectiva por efectivos de la Unidad Regional 8, cuando observaron a dos hombres en actitud sospechosa.

Luego de identificarlos, consultaron al Centro de Información de Análisis Criminal (CIAC) quien confirmó que uno de los hombres de 33 años, registraba un pedido de detención por varias causas en las cuales está acusado.

Se trata de causas por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género, violación de domicilio e incluso homicidio en grado de tentativa. Tras la detención, el hombre quedó alojado en la seccional 23 a disposición de la justicia.

Palpalá: una mujer fue estafada

Una vecina de Palpalá denunció haber sido víctima de una estafa por $558.000 cuando intentó alquilar un departamento en San Salvador de Jujuy. Según su presentación, la mujer vio la oferta en redes sociales y se comunicó al número que figuraba en la publicación.

De acuerdo con la denuncia, el hombre que atendió la llamada le indicó que para “asegurar la reserva” debía transferir el monto mencionado, el cual sería devuelto al momento de firmar el contrato. Confiada, la damnificada realizó dos transferencias bancarias por el total de la suma.

Con el correr de los días, el dinero no fue reintegrado y, al intentar retomar el contacto, el supuesto “dueño del departamento” la bloqueó en todas las vías de comunicación. Ante la situación, la mujer radicó la denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy, ubicada en barrio Chijra, y aportó comprobantes de pago como respaldo. La investigación continúa para identificar al presunto responsable y establecer el recorrido del dinero transferido.