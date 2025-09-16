martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 10:31
Policial.

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada

El joven de Palpalá está acusado de ejercer violencia de género hacia su pareja embarazada de 5 meses. La joven se tiró de una moto la semana pasada.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada - Imagen ilustrativa

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada - Imagen ilustrativa 

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada
Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada

Maniobras peligrosas y denuncia

Según la denuncia, días atrás el acusado habría realizado maniobras riesgosas en motocicleta con su pareja a bordo, situación que habría puesto en peligro tanto a la mujer como al embarazo en curso. A raíz de este hecho, la justicia ordenó su detención por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La detención en la vía pública

El operativo se concretó alrededor de las 15:30 horas, tras la solicitud del ayudante fiscal. El joven no tenía domicilio fijo, lo que dificultó el seguimiento policial. Finalmente, fue ubicado en la vía pública, donde los efectivos se identificaron y procedieron a su inmediata detención, aplicando los elementos de sujeción correspondientes por seguridad.

A disposición de la justicia

Tras su arresto, el acusado fue trasladado a la Seccional 51, donde se llevaron adelante las diligencias de rigor. El joven quedó a disposición de la justicia y se espera que en las próximas horas se avance con las actuaciones judiciales correspondientes.

Recomendaciones y líneas de asistencia

La Jefatura de Policía reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género y recordó a la comunidad que las víctimas pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 144, disponible las 24 horas, o llamar al 911 en situaciones de emergencia. También pueden acudir a la comisaría más cercana para recibir asistencia inmediata.

Temas
