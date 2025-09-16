Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada - Imagen ilustrativa

Un joven de 24 años fue detenido este lunes 15 de septiembre en la ciudad de Palpalá, acusado de haber puesto en riesgo la vida de su pareja, una mujer de 30 años embarazada de cinco meses, en un grave episodio de violencia de género. El procedimiento estuvo a cargo del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8, en respuesta a un pedido de la Seccional 51.

Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada Palpalá: detuvieron a un joven acusado de violencia de género contra su pareja embarazada Maniobras peligrosas y denuncia Según la denuncia, días atrás el acusado habría realizado maniobras riesgosas en motocicleta con su pareja a bordo, situación que habría puesto en peligro tanto a la mujer como al embarazo en curso. A raíz de este hecho, la justicia ordenó su detención por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

La detención en la vía pública El operativo se concretó alrededor de las 15:30 horas, tras la solicitud del ayudante fiscal. El joven no tenía domicilio fijo, lo que dificultó el seguimiento policial. Finalmente, fue ubicado en la vía pública, donde los efectivos se identificaron y procedieron a su inmediata detención, aplicando los elementos de sujeción correspondientes por seguridad.

A disposición de la justicia Tras su arresto, el acusado fue trasladado a la Seccional 51, donde se llevaron adelante las diligencias de rigor. El joven quedó a disposición de la justicia y se espera que en las próximas horas se avance con las actuaciones judiciales correspondientes.

Recomendaciones y líneas de asistencia La Jefatura de Policía reiteró su compromiso en la lucha contra la violencia de género y recordó a la comunidad que las víctimas pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 144, disponible las 24 horas, o llamar al 911 en situaciones de emergencia. También pueden acudir a la comisaría más cercana para recibir asistencia inmediata.

