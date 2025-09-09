Cuál es el pueblo del norte que parece detenido en el tiempo y fascina a todos los turistas

En Jujuy existe un pueblo que parece permanecer ajeno al ritmo acelerado del mundo moderno. Sus calles de tierra , las viviendas de adobe y el sonido de una campana conviven con un silencio solo interrumpido por el paso de cabras y burros cargados de leña. Se trata de un rincón del norte argentino ideal para unas escapadas de descanso.

Turismo. El pueblo oculto del norte con un sitio arqueológico que fascina a todos los turistas

En 1968 , el escritor Manuel Mujica Láinez capturó esta escena con la sensibilidad de quien sabe percibir la esencia de un lugar : un pequeño caserío que se distribuye alrededor de su iglesia, con noches heladas iluminadas por un cielo estrellado que deja sin aliento .

Yavi no solo conserva siglos de historia; posee además una distinción única entre los pueblos de la Puna : fue sede del único marquesado del Virreinato del Río de la Plata . Esta particularidad le confirió un rol destacado durante la época colonial , con influencia política, económica y religiosa que trascendía los límites de la región puneña.

El pueblo está situado a 17 kilómetros al este de La Quiaca , muy próximo a la frontera con Bolivia . Se asienta en un valle formado por la unión de dos ríos , alimentados por manantiales provenientes de las quebradas orientales de la Sierra de Santa Victoria , que a su vez delimita la frontera entre Jujuy y Salta .

El clima del lugar se caracteriza por grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche y un aire seco que, aunque pueda resultar exigente para los turistas poco acostumbrados, forma parte de su atractivo singular.

El pueblito hermoso del norte donde el tiempo parece haberse detenido.

Escapadas por el norte: ¿Qué visitar en Yavi, Jujuy?

La Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Francisco, cuya construcción comenzó en 1682 y que fue reconocida como Monumento Histórico Nacional en 1941, es un sitio imprescindible.

Su interior combina paredes de adobe, techos sostenidos por troncos rústicos y un retablo tallado y dorado que deja pasar la luz mediante placas de alabastro, generando un ambiente único y envolvente.

Frente a la iglesia se erige la Casa Solariega del Marqués de Yavi, también declarada Monumento Histórico Nacional, que hoy funciona como museo y biblioteca. La construcción conserva su disposición original alrededor de un patio central y resguarda objetos y documentos que evocan la presencia de personajes históricos como Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan Manuel de Pueyrredón.

Esta localidad mantiene vivo un legado que mezcla cultura, fe y costumbres ancestrales.

Detrás del templo, un antiguo molino impulsado por una acequia rememora la relevancia que tuvo la producción local de trigo. La plaza del pueblo, situada sobre la calle Lavalle, y un mirador al norte, en la Avenida de las Carretas, ofrecen espacios ideales para contemplar el paisaje en toda su magnitud.

Para los amantes del arte y la historia del barroco, Yavi ofrece rastros de un pasado donde las obras religiosas, procedentes de Potosí o Cusco, se integraban con la producción local.

El marqués, con profundo conocimiento de la simbología andina, logró incorporar elementos de la cosmovisión indígena, incluyendo figuras como el Supay, reinterpretadas desde una perspectiva europea.

Cómo llegar a Yavi, Jujuy

El acceso se realiza por la Ruta Provincial 5, pavimentada y en buen estado, que sigue el antiguo camino hacia el Alto Perú. Desde San Salvador de Jujuy, la distancia es de unos 295 kilómetros tomando la Ruta Nacional 9 hasta La Quiaca, y desde allí, el desvío hacia Yavi.