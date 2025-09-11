jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 20:59
Narcotráfico.

Tres detenidos con drogas en un colectivo que había salido de Jujuy

Tres hombres fueron detenidos con drogas en La Rioja en un colectivo que había salido horas antes de Jujuy.

Tres personas que circulaban en un colectivo que había salido de Jujuy y que tenía como destino final Mendoza, fueron detenidos en La Rioja con drogas: hallaron cocaína, marihuana y pasta base escondida en las plantillas de las zapatillas.

El hallazgo se dio cuando personal de la Sección “Chepes” del Escuadrón 58 “La Rioja” de Gendarmería, estaban en la Ruta Nacional N° 141 en la localidad riojana de Chepes, en el Departamento Rosario Vera Peñaloza, en un control.

Viajaban hacia Mendoza con 892 gramos de marihuana, 32 gramos de cocaína y 15 gramos de pasta base acondicionados en forma de plantillas en el interior del calzado.

Al inspeccionar el transporte público de pasajeros junto con el can detector de narcóticos “Eva”, observaron que el animal reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de drogas entre las prendas de tres pasajeros.

Frente a testigos, llevaron a cabo la requisa constatando en las zapatillas, en forma de plantillas, una sustancia vegetal y una sustancia blancuzca pulverulenta. Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de campo “Narcotest”.

Las mismas arrojaron 892 gramos de “cannabis sativa”, 32 gramos de cocaína y 15 gramos de pasta base. Por disposición del Juzgado Federal de La Rioja, se detuvo a los tres ciudadanos y se secuestraron los estupefacientes como así también teléfonos celulares.

Detenidos por vender drogas en la calle

Personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito interceptó a dos hombres que tenían actitud sospechosa en una moto en el casco céntrico de San Salvador de Jujuy. Finalmente se pudo determinar que vendían drogas.

La situación derivó en una persecución que atravesó varias arterias de la ciudad y terminó con la detención de ambos. Durante el operativo, se secuestraron drogas, balanzas de precisión, un teléfono celular y la moto utilizada.

Los efectivos advirtieron a los dos individuos a bordo de una moto realizando maniobras vinculadas a la posible comercialización de estupefacientes. Al intentar identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga, dando inicio a un intenso seguimiento por las calles céntricas.

Durante la persecución, intentaron deshacerse de varios envoltorios que contenían sustancias aparentemente ilícitas y agredieron a un efectivo que intentó detenerlos. La intervención de varias unidades policiales permitió mantener el control de la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Finalmente, los sospechosos perdieron el control del vehículo y continuaron la huida a pie, momento en que fueron aprehendidos por los uniformados. En el procedimiento se incautaron envoltorios con droga, confirmada por la Dirección General de Narcotráfico, dos balanzas de precisión, un teléfono celular y la moto utilizada para la fuga.

