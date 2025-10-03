Quiso alquilar un departamento en Jujuy y la estafaron con más de $500 mil

Una vecina de Palpalá fue víctima de una estafa de $558.000 cuando intentó alquilar un departamento en San Salvador de Jujuy . La mujer había visto la oferta en redes sociales y se contactó con el número de teléfono que figuraba en la publicación.

El hombre que atendió la llamada le confirmó que, para “asegurar la reserva”, debía transferirle el monto mencionado, que supuestamente le sería devuelto al firmar el contrato. Confiada, la damnificada realizó dos transferencias bancarias por el total de la suma.

Sin embargo, con el paso de los días, el dinero nunca fue devuelto . Cuando intentó volver a comunicarse, el supuesto “dueño del departamento” la bloqueó de todas las vías de contacto.

Ante la situación, la víctima radicó la denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy , ubicada en barrio Chijra, y presentó los comprobantes de pago para respaldar su testimonio.

La Policía investiga el caso y advierte a la población sobre la creciente modalidad de estafas virtuales vinculadas a alquileres, que suelen circular en redes sociales y aplicaciones de compraventa.

Cómo evitar estafas

Al buscar un alquiler es fundamental mantenerse alerta y no dejarse llevar por precios demasiado tentadores. Primero, verificá siempre la identidad del propietario o agencia: revisá su perfil en redes, buscá opiniones de personas que ya alquilaron con ellos y contrastá que la dirección publicada coincida con mapas reales. No confíes en anuncios genéricos con poca información o fotos de baja calidad; pedí fotos nuevas, videos o una videollamada para que te muestren el inmueble.

Evitalo a toda costa: abonar un depósito o la totalidad del alquiler antes de ver la propiedad es una señal de riesgo. Ni bien te lo pidan, solicitá el contrato por escrito con todos los detalles: fechas, monto, servicios incluidos, cláusulas de rescisión. Visitá el lugar personalmente; si no es posible, pedí que alguien de confianza vaya por vos.

Cuando te comuniquen, exigí seriedad: preferí números de línea fija antes que celulares, porque los fijos suelen estar asociados a un domicilio verificable. No transfieras dinero a cuentas que no coincidan con el nombre del anunciante o agencia, y evitá métodos de pago que no dejan registro.

Al ingresar al inmueble, documentá todo: tomá fotos y videos de los ambientes, muebles, estructuras y detalles que puedan estar defectuosos para que no te carguen responsabilidades al final del contrato. Si algo no está claro, no firmes hasta que quede por escrito.

Y si sospechás que te están queriendo estafar, no lo dudes: denunciá la publicación ante la plataforma donde la viste, y ante las autoridades locales o defensorías del consumidor con toda la documentación que tengas.