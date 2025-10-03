viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 09:47
Medioambiente.

Recuperaron más de 400 cubiertas en el Neumatón de Barrio Alberdi

En el segundo Neumatón que se realizó en barrio Alberdi, se logró recuperar más de 400 cubiertas que estaban en desuso.

Por  María Florencia Etchart
La Municipalidad de San Salvador de Jujuy desplegó el segundo Neumatón” del 2025 en el barrio Alberdi, donde se recuperaron entre 450 y 500 neumáticos en desuso. La iniciativa se enmarca en las acciones de prevención del dengue y promoción de la economía circular que el municipio viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad.

Trabajo articulado con distintas áreas

El operativo fue organizado de manera conjunta entre la Secretaría de Planificación y Ambiente, las direcciones de Economía Circular, Higiene Urbana y Participación Ciudadana, además del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) Alberdi. En esta oportunidad se combinó la recolección con actividades culturales y de concientización ambiental.

Balance y continuidad

Con este Neumatón, la cifra de neumáticos recuperados en lo que va del año supera las 900 unidades, sumando lo realizado previamente en Alto Comedero. El municipio destacó el aporte de la comunidad y de empresas locales, que se sumaron activamente a la iniciativa, acercando cubiertas de distintas formas.

Un compromiso sostenido

La campaña forma parte de una estrategia de largo plazo que busca erradicar posibles criaderos de mosquitos y, al mismo tiempo, consolidar prácticas de economía circular. De esta manera, se avanza en la construcción de una ciudad más saludable y ambientalmente responsable.

