Recuperaron más de 400 cubiertas en el Neumatón de Barrio Alberdi

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy desplegó el segundo “Neumatón” del 2025 en el barrio Alberdi, donde se recuperaron entre 450 y 500 neumáticos en desuso. La iniciativa se enmarca en las acciones de prevención del dengue y promoción de la economía circular que el municipio viene desarrollando en distintos sectores de la ciudad.

Recuperaron más de 400 cubiertas en el Neumatón de Barrio Alberdi Recuperaron más de 400 cubiertas en el Neumatón de Barrio Alberdi

Impacto sanitario y ambiental El retiro de cubiertas apunta a reducir los riesgos asociados a la proliferación del mosquito transmisor del dengue, especialmente en la antesala de la temporada de lluvias. Al mismo tiempo, los neumáticos recuperados son derivados a empresas que los reutilizan como combustible alternativo en procesos industriales, lo que disminuye la dependencia de gas y electricidad.

Trabajo articulado con distintas áreas El operativo fue organizado de manera conjunta entre la Secretaría de Planificación y Ambiente, las direcciones de Economía Circular, Higiene Urbana y Participación Ciudadana, además del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) Alberdi. En esta oportunidad se combinó la recolección con actividades culturales y de concientización ambiental.

Balance y continuidad Con este Neumatón, la cifra de neumáticos recuperados en lo que va del año supera las 900 unidades, sumando lo realizado previamente en Alto Comedero. El municipio destacó el aporte de la comunidad y de empresas locales, que se sumaron activamente a la iniciativa, acercando cubiertas de distintas formas. Un compromiso sostenido La campaña forma parte de una estrategia de largo plazo que busca erradicar posibles criaderos de mosquitos y, al mismo tiempo, consolidar prácticas de economía circular. De esta manera, se avanza en la construcción de una ciudad más saludable y ambientalmente responsable.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.