martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 16:55
Prevención.

Neumatón en Alto Comedero esta semana: cuándo y dónde será

Para prevenir el dengue, esta semana se realizará un Neumatón en Alto Comedero para recolectar neumáticos.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Neumatón en Alto Comedero (Archivo)

Neumatón en Alto Comedero (Archivo)

La Dirección de Economía Circular de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó la realización de un nuevo Neumatón en Alto Comedero, con el objetivo de luchar contra el dengue, evitar la proliferación del vector y la promoción de prácticas sostenibles.

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo de agosto
un caballo suelto en pleno centro genero tension y fue rescatado por la policia
San Salvador.

Un caballo suelto en pleno centro generó tensión y fue rescatado por la Policía

Se llevará a cabo este jueves 28 de agosto en los sectores B4 y B5 del populoso sector de la capital jujeña. “En nuestra programación anual tenemos proyectado hacer no menos de tres o cuatro Neumatones al año”, dijo Marcelo Molina, director de la Dirección de Economía Circular.

La iniciativa forma parte del plan de acción anual. “En esta oportunidad lo estamos programando para el sector B4 y B5 de Alto Comedero. Esto es en función de datos que nos provee el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Atención Primaria de la Salud (APS), en la que nos brindan los datos sobre los puntos donde hay la generación de dengue a través de las ovitrampas que ellos colocan”.

Neumatón en Alto Comedero (Archivo)
Neumatón en Alto Comedero (Archivo)

Neumatón en Alto Comedero (Archivo)

“Con esa información confeccionamos un mapa de calor y acudimos a este sector, donde está avanzando la cuestión del dengue. Nuestra campaña es el jueves 28, y ya hemos iniciado la recolección en distintos sectores de Alto Comedero”, añadió Molina.

Cómo participar con el Neumatón

Los interesados en participar podrán acercar los neumáticos al centro vecinal del B5, en este caso solamente cubiertas y no otro tipo de residuos. En el caso de que no lo puedan llevar, pueden llamar por teléfono al 3885853437 para coordinar el día de retiro.

Lucha contra el dengue

El descacharrado consiste en retirar recipientes y objetos que acumulan agua, ambiente ideal para la reproducción del mosquito transmisor de dengue, zika y chikungunya. Estas acciones se realizan en red con municipios, centros vecinales y vecinos de cada sector.

Los operativos incluyen también la colocación de ovitrampas para el monitoreo de huevos y larvas. La estrategia apunta a actuar de manera preventiva, ya que actualmente la provincia no registra casos de dengue.

descacharrado

