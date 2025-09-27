Llega una nueva edición del Neumatón: dónde y cuándo será

El próximo miércoles 1 de octubre, el Centro de Integración Comunitario (C.I.C.) de Alberdi recibirá una nueva edición del Neumatón, una jornada destinada a la concientización y recolección de neumáticos en desuso. La actividad se desarrollará entre las 16:00 y las 19:00 horas y está abierta a la participación de toda la comunidad.

image Alto Comedero: retiraron más de 500 cubiertas en el Neumatón.

Trabajo conjunto por la salud y el ambiente La iniciativa es organizada de manera articulada entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Según se informó, la acción busca generar conciencia sobre la importancia de mantener entornos saludables y promover hábitos que favorezcan la calidad de vida en los barrios.

Prevención del dengue y economía circular Desde la Dirección de Economía Circular se explicó que este es el segundo Neumatón que se realiza en la ciudad y que se eligió el barrio Alberdi para reforzar la prevención en vísperas de la temporada de lluvias. El objetivo es eliminar potenciales criaderos de mosquitos transmisores del dengue y garantizar la correcta disposición de los neumáticos recolectados, que luego serán trasladados para su tratamiento adecuado.

Operativos previos y convocatoria a los vecinos En los días previos a la jornada, ya se desarrollaron operativos de recolección en gomerías y terrenos baldíos de la zona. Además, se convoca a los vecinos a acercarse con sus neumáticos fuera de uso directamente al CIC Alberdi, donde se dispondrán los puntos de recepción. El CIC como espacio comunitario Las autoridades del CIC Alberdi destacaron la importancia de estas campañas para fortalecer el rol de la institución como espacio de integración comunitaria, salud y cuidado del ambiente.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.