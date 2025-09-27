sábado 27 de septiembre de 2025

27 de septiembre de 2025 - 11:59
Capital.

Llega una nueva edición del Neumatón: dónde y cuándo será

La semana que viene llega una nueva edición del Neumatón con el objetivo de anticiparse a la época en donde prolifera el mosquito transmisor del dengue.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llega una nueva edición del Neumatón: dónde y cuándo será

Llega una nueva edición del Neumatón: dónde y cuándo será

El próximo miércoles 1 de octubre, el Centro de Integración Comunitario (C.I.C.) de Alberdi recibirá una nueva edición del Neumatón, una jornada destinada a la concientización y recolección de neumáticos en desuso. La actividad se desarrollará entre las 16:00 y las 19:00 horas y está abierta a la participación de toda la comunidad.

Prevención del dengue y economía circular

Desde la Dirección de Economía Circular se explicó que este es el segundo Neumatón que se realiza en la ciudad y que se eligió el barrio Alberdi para reforzar la prevención en vísperas de la temporada de lluvias. El objetivo es eliminar potenciales criaderos de mosquitos transmisores del dengue y garantizar la correcta disposición de los neumáticos recolectados, que luego serán trasladados para su tratamiento adecuado.

Operativos previos y convocatoria a los vecinos

En los días previos a la jornada, ya se desarrollaron operativos de recolección en gomerías y terrenos baldíos de la zona. Además, se convoca a los vecinos a acercarse con sus neumáticos fuera de uso directamente al CIC Alberdi, donde se dispondrán los puntos de recepción.

El CIC como espacio comunitario

Las autoridades del CIC Alberdi destacaron la importancia de estas campañas para fortalecer el rol de la institución como espacio de integración comunitaria, salud y cuidado del ambiente.

