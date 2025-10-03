Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

La Legislatura de Jujuy llevó adelante la 2ª Sesión Especial del año, en la cual se trataron distintos temas vinculados a la designación de funcionarios judiciales y a la renovación de bancas.

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

Renuncia y jura de un nuevo legislador En primer término, la Cámara aceptó la renuncia del diputado Juan Ortega. En su reemplazo, y tras un cuarto intermedio solicitado por la Comisión de Asuntos Institucionales, prestó juramento como nuevo legislador provincial el Dr. Facundo Manuel Figueroa Caballero.

Designaciones en el Poder Judicial Durante la misma sesión, se aprobaron los pedidos de acuerdo enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial de la provincia. Fueron designados:

José Alberto García como Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II – Vocalía 6.

Lina Valeria Cortez como Defensora Pública Oficial Penal con asiento en San Pedro de Jujuy.

Nilo Gastón Fernández Montini como Defensor Público Oficial Penal con asiento en San Salvador de Jujuy. Aval institucional La presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, Gisel Bravo, destacó en el informe presentado al pleno que los postulantes atravesaron todas las instancias exigidas para su designación, desde las evaluaciones técnicas hasta las entrevistas correspondientes, lo que acreditó su idoneidad para los cargos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.