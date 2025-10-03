viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 10:18
Legislatura.

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

Facundo Figueroa asumió como nuevo diputado provincial tras la renuncia del diputado Juan Ortega. Esto se dio en el marco de la 2da Sesión Especial del año.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

La Legislatura de Jujuy llevó adelante la 2ª Sesión Especial del año, en la cual se trataron distintos temas vinculados a la designación de funcionarios judiciales y a la renovación de bancas.

Lee además
Legislatura de Jujuy.
Jujuy.

Legislatura: ingresó el Proyecto de Ley del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento
7maSesión Ordinaria en la Legislatura 
Por mayoría.

En la 7ma Sesión Ordinaria, la Legislatura aprobó la Cuenta de Inversión 2023

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial
Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

Facundo Figueroa asumió como diputado provincial

Renuncia y jura de un nuevo legislador

En primer término, la Cámara aceptó la renuncia del diputado Juan Ortega. En su reemplazo, y tras un cuarto intermedio solicitado por la Comisión de Asuntos Institucionales, prestó juramento como nuevo legislador provincial el Dr. Facundo Manuel Figueroa Caballero.

Designaciones en el Poder Judicial

Durante la misma sesión, se aprobaron los pedidos de acuerdo enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en el Poder Judicial de la provincia. Fueron designados:

  • José Alberto García como Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II – Vocalía 6.

  • Lina Valeria Cortez como Defensora Pública Oficial Penal con asiento en San Pedro de Jujuy.

  • Nilo Gastón Fernández Montini como Defensor Público Oficial Penal con asiento en San Salvador de Jujuy.

Aval institucional

La presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, Gisel Bravo, destacó en el informe presentado al pleno que los postulantes atravesaron todas las instancias exigidas para su designación, desde las evaluaciones técnicas hasta las entrevistas correspondientes, lo que acreditó su idoneidad para los cargos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Legislatura: ingresó el Proyecto de Ley del Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento

En la 7ma Sesión Ordinaria, la Legislatura aprobó la Cuenta de Inversión 2023

La Legislatura de Jujuy tratará la Reestructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado

La Legislatura declarará Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de Río Blanco

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 3 de octubre

Lo que se lee ahora
Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. video
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel