jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 13:38
Legislatura.

El Santuario de Río Blanco fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de Jujuy

Este jueves en la Legislatura, se aprobó la Ley 6476 que declara Patrimonio Cultural y Natural al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
santuario de rio blanco

La Legislatura de Jujuy realizó este jueves 2 de octubre dos sesiones, la segunda Especial y la novena Ordinaria, en las que, entre otros temas, los diputados debatieron la iniciativa que proponía reconocer como Patrimonio Cultural y Natural de la Provincia al Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya.

Tras la aprobación en general y por unanimidad de todos los diputados, se dictó como Ley 6476, reconociéndolo como Patrimonio Cultural y Natural de Jujuy.

Embed - EN VIVO | Legislatura de Jujuy | 2ª SESIÓN ESPECIAL Y 9ª SESIÓN ORDINARIA 02-10-2025

La primera construcción del templo data de 1696; el edificio actual fue levantado en 1833 y ampliado en 1862. Años más tarde se sumaron el Convento de Carmelitas Descalzas y un altar en los parques aledaños para recibir a los fieles.

Temas de la sesión especial

También se trataron los pedidos de acuerdo remitidos por el Poder Ejecutivo para designar a José María García como Juez Unipersonal del Trabajo, Sala II – Vocalía 6; a Lina Valeria Cortez como Defensora Pública Oficial Penal con asiento en San Pedro de Jujuy y a Nilo Gastón Fernández Montini como Defensor Público Oficial Penal con asiento en San Salvador de Jujuy.

7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura
7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura

7ma Sesión Ordinaria en la Legislatura

