8 de octubre de 2025 - 17:06
Alta tensión.

Tenía restricción perimetral y se atrincheró en Punta Diamante, pero fue detenido

Detuvieron a un hombre con restricción perimetral tras atrincherarse en una casa de barrio Punta Diamante.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tenía restricción perimetral y se atrincheró en Punta Diamante

Tenía restricción perimetral y se atrincheró en Punta Diamante

Un hombre de 54 años, con restricción perimetral y exclusión de hogar vigentes dictados por la justicia de nuestra provincia, se atrincheró con un arma blanca en la noche de este martes en una vivienda del barrio Punta Diamante, en San Salvador de Jujuy. Tenía una actitud hostil.

Ante la situación, intervinieron efectivos de la Comisaría 61 que pertenecen a la Regional 1, junto al equipo de Negociadores y el personal de la Dirección de Fuerzas Especiales, entre ellos del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP).

Según informaron fuentes policiales, se agotaron todas las instancias de diálogo y al no obtener resultados, con autorización judicial se dispuso que los agentes ingresaran al domicilio empleando armas no letales, como proyectiles pepper.

detenido esposado.jpg
Tenía restricción perimetral y se atrincheró en Punta Diamante

Tenía restricción perimetral y se atrincheró en Punta Diamante

Allí lograron neutralizar al hombre y controlar a un perro de raza pitbull que se encontraba en el lugar. Tras reducirlo, fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia. La propietaria del inmueble radicó la denuncia por amenazas e incumplimiento de la restricción.

Otro atrincherado

Semanas atrás un hombre se atrincheró en pleno centro de San Salvador de Jujuy. El Cuerpo Especial de Operaciones Policiales intervino ante el caso del hombre que tenía un arma blanca en su vivienda ubicada sobre calle Belgrano.

El operativo fue encabezado por efectivos especializados en situaciones de alto riesgo, quienes actuaron con el apoyo de personal de la Comisaría Seccional 1ra. La prioridad, según informaron fuentes oficiales, fue preservar la vida del sujeto y de posibles terceros.

hombre con pedido de captura .jpg

A pesar de los esfuerzos por resolver la situación mediante el diálogo, no se lograron avances significativos. Ante esta situación, y velando por la integridad del involucrado, se decidió ejecutar una intervención táctica controlada.

Integrantes del grupo táctico de Fuerzas Especiales realizaron una apertura controlada de la puerta y lograron reducir al hombre sin que se produjeran heridos. Inmediatamente intervino personal del SAME, que le administró un sedante para luego trasladarlo a un centro de salud, donde recibió atención médica especializada.

