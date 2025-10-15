miércoles 15 de octubre de 2025

15 de octubre de 2025 - 21:44
Confirmado.

La Cena Blanca 2025 será el viernes 5 de diciembre

Se confirmó durante la reunión de este miércoles, que la edición de la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy, será el 5 de diciembre.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se viene la cena Blanca 2025 (Archivo)

Se viene la cena Blanca 2025 (Archivo)

Se hizo la primera reunión organizativa de la Cena Blanca 2025 en el salón del Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural, con la participación de docentes, tutores y alumnos, donde se confirmó que se realizará el viernes 5 de diciembre en San Salvador de Jujuy.

Por ahora no se definió el costo de la tarjeta, pero sí se anunció la realización del Cultural Fest, evento previsto para el jueves 20 de noviembre en Ciudad Cultural, con una entrada de $3.000, recaudación destinada a reducir y cubrir el costo de la tarjeta de la Cena Blanca.

El menú para la Cena Blanca 2025

Sobre cuál será el menú para la Cena Blanca de diciembre próximo, se acordó elaborar un formulario digital que será enviado a los establecimientos educativos para elegir entre un Menú Tradicional o un Menú Alternativo.

cena-blanca-2.webp
Se viene la Cena Blanca 2025 (Archivo)

Se viene la Cena Blanca 2025 (Archivo)

También se realizó el sorteo de los 10 establecimientos que participarán en la degustación del menú, cada uno representado por un docente asesor y un alumno. Para cerrar la reunión, se confirmó que se convocará a una nueva reunión para definir el valor final de la tarjeta.

En qué colegio empezó la Cena Blanca

El evento nació como una iniciativa de estudiantes de la Escuela Normal en 1936. En aquella época, un grupo de 27 jovencitas y 3 varones se reunió en una cena de gala que tuvo lugar en el Hotel París, ubicado sobre calle Belgrano. Vestidas de blanco y con el deseo de marcar el cierre de su etapa educativa, las jóvenes inauguraron una tradición que perdura hasta hoy.

El evento no solo buscaba despedir el ciclo escolar, sino también rivalizar de manera amistosa con los estudiantes del Colegio Nacional N° 1, quienes inicialmente no mostraron interés en la propuesta. Con el tiempo, la Cena Blanca logró integrar a todos los colegios de la provincia, fortaleciendo el sentido de unión entre los egresados.

