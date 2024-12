Cada vez más chicas eligen pantalones para la Cena Blanca

La elección de pantalones para la Cena Blanca no solo es una tendencia global, sino que también refleja el cambio de paradigma en la moda juvenil. Cada vez más, las jóvenes se sienten empoderadas para romper las normas tradicionales y expresarse a través de sus atuendos. Los pantalones, en sus distintas versiones, desde los más clásicos hasta los más arriesgados, se convirtieron en una opción válida y elegante para la ocasión.

"Quería algo diferente, algo que me representara y me sintiera cómoda, por eso elegí pantalones. Además, me parece que se ve igual de elegante y moderno que un vestido", comenta una de las chicas que optó por este estilo.