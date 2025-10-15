Levantaron la veda de pesca en los diques de Jujuy

La Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques informó que a partir de este miércoles 15 de octubre queda autorizada nuevamente la pesca deportiva y recreativa en los principales diques de la provincia.
Con esta resolución, finaliza la veda que estuvo vigente durante un mes, medida que había sido adoptada para proteger el ciclo de desove del pejerrey, una especie clave en los ecosistemas acuáticos jujeños.
Cuándo y por qué se inició la veda
La veda comenzó el 15 de septiembre de 2025, con el objetivo de preservar el período reproductivo del pejerrey, que se desarrolla entre los meses de marzo-julio y septiembre-diciembre.
Durante ese tiempo, la prohibición fue total en los diques La Ciénaga y Los Alisos, mientras que en Las Maderas se restringió a una zona específica —la línea imaginaria entre el Club Náutico Jujuy y la península del Club Fe y Esperanza—, permitiendo solo la pesca embarcada en el sector de La Palma y bajo días y horarios determinados.
Los técnicos de la Agencia habían detectado una gran cantidad de hembras en estado fértil, por lo que resultaba necesario limitar la actividad para garantizar la reproducción natural y el repoblamiento de la especie.
“Evitar la extracción de hembras maduras es fundamental para conservar los alevinos y mantener el equilibrio ecológico de los diques”, señalaba el informe técnico emitido en septiembre.
Veda de pesca en los diques de Jujuy
Control y sustentabilidad
La normativa se enmarca en la Ley N° 6049/17, que faculta a la Agencia a regular y fiscalizar la actividad pesquera, controlar la contaminación hídrica y promover el uso sustentable de los recursos naturales, con apoyo de las fuerzas de seguridad cuando sea necesario.
Desde la Agencia destacaron que la medida forma parte de un plan sostenido para que los diques jujeños sigan siendo espacios recreativos y ecológicamente equilibrados, tanto para residentes como para turistas.
