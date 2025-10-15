Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 15 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 15 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 8479 (79 - los ladrones)

A la cabeza: 0578 (78 - la ramera)

Todos los números ganadores:

0578 2323 3681 3098 9865 1994 3082 5819 7199 4572 5719 6679 3557 3685 7883 7206 0144 6023 6567 5180

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs