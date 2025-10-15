miércoles 15 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de octubre de 2025 - 13:43
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 15 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, miércoles 15 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 15 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 8479 (79 - los ladrones)

Los números ganadores:

  1. 8479
  2. 8620
  3. 2401
  4. 8378
  5. 4466
  6. 6175
  7. 3444
  8. 1740
  9. 6091
  10. 0645
  11. 0888
  12. 5245
  13. 8338
  14. 1291
  15. 6245
  16. 6919
  17. 6601
  18. 8682
  19. 2129
  20. 7701

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 0578 (78 - la ramera)

Todos los números ganadores:

  1. 0578
  2. 2323
  3. 3681
  4. 3098
  5. 9865
  6. 1994
  7. 3082
  8. 5819
  9. 7199
  10. 4572
  11. 5719
  12. 6679
  13. 3557
  14. 3685
  15. 7883
  16. 7206
  17. 0144
  18. 6023
  19. 6567
  20. 5180

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, jueves 9 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 8 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 7 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 6 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 14 de octubre

Lo que se lee ahora
horror en jujuy: era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Horror en Jujuy. video
Policiales.

Horror en Jujuy: habría matado a su mamá, incendiado la casa y se tiró de un puente

Horror en Jujuy: Era una familia trabajadora y querida por todos, dijo una vecina video
Policiales.

Horror en Jujuy: "Era una familia trabajadora y querida por todos", dijo una vecina

Cambia el clima en Jujuy: rige alerta amarilla por tormentas para la provincia
Atención.

Alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Jujuy

Qué es Ozempic, el medicamento contra la diabetes y la obesidad.
Salud.

Qué es y cómo funciona el ozempic, el medicamento furor en Hollywood que llegó a la Argentina

Quería lavar la camioneta, pero se confundió y terminó limpiando el vehículo de su vecino.
Redes sociales.

Viral: quiso lavar su camioneta pero se equivocó y terminó limpiando el vehículo del vecino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel