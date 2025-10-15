Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 15 de octubre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, miércoles 15 de octubre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, miércoles 15 de octubre
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 8479 (79 - los ladrones)
- 8479
- 8620
- 2401
- 8378
- 4466
- 6175
- 3444
- 1740
- 6091
- 0645
- 0888
- 5245
- 8338
- 1291
- 6245
- 6919
- 6601
- 8682
- 2129
- 7701
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 0578 (78 - la ramera)
Todos los números ganadores:
- 0578
- 2323
- 3681
- 3098
- 9865
- 1994
- 3082
- 5819
- 7199
- 4572
- 5719
- 6679
- 3557
- 3685
- 7883
- 7206
- 0144
- 6023
- 6567
- 5180
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
