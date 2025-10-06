Aumentaron más del 85% los vestidos para la Cena Blanca 2025

En diciembre, como ya es tradición en Jujuy, se llevará a cabo la Cena Blanca 2025. En ese marco, Canal 4 realizó un relevamiento de los precios de los vestidos de gala. En comparación con los valores del año pasado, se conoció que los vestidos registraron un incremento superior al 85%.

Si bien la mayoría opta por el color blanco, muchas jóvenes eligen otros tonos para lucir en la noche especial de los egresados.

Considerando que el año pasado los vestidos comenzaban en $80.000 , y que en octubre de 2025 los precios mínimos alcanzan los $150.000 , se puede concluir que el aumento interanual supera el 85%.

Tal como explicó a nuestro medio Cintia, vendedora y asesora de imagen, los diseños pueden partir desde $150.000 en adelante, llegando hasta $1.500.000, según la tela, el diseño y el bordado. “Todo depende de lo que elija la clienta”, señaló.

ASESORA DE IMAGEN - PRECIOS DE VESTIDOS PARA CENA BLANCA 2025

Las tendencias del 2025

Si bien la tradición indica que las estudiantes suelen lucir vestidos blancos, con el paso del tiempo las tendencias fueron cambiando y en los últimos años se observan distintos estilos: vestidos o trajes, atuendos blancos o de otros colores.

En ese sentido, Cintia explicó que actualmente lo que marca tendencia son las telas con tramas y brillos, “ya no tanto el blanco”. Esto se debe a que las jóvenes también buscan looks con distintos tonos. “Aunque algunas mantienen la tradición, se utiliza mucho el champagne y el verde pistacho”, puntualizó la vendedora.

colores vestidos

Relevamiento interanual de los precios y aumentos en prendas de vestir

Mediante la recopilación de datos, se determinó que entre abril de 2024 y abril de 2025 las prendas de vestir aumentaron un 36,9%, cifra que se ubica por debajo del promedio general de inflación.

En tanto, el rubro “prendas de vestir y calzado” acumuló un 41,9% interanual. Mientras que, para julio de 2025, la ropa registró una caída mensual del 0,9%, acumulando un 8,9% en lo que va del año, posicionándose como uno de los rubros con menor incremento dentro del IPC.