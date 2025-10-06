lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 08:39
Economía.

Aumentaron más del 85% los vestidos para la Cena Blanca 2025

En diciembre se vivirá la Cena Blanca 2025, y los vestidos típicos para el evento, marcaron un aumento superior al 85% con respecto al 2024.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Cena Blanca - Imagen de archivo

Cena Blanca - Imagen de archivo

En diciembre, como ya es tradición en Jujuy, se llevará a cabo la Cena Blanca 2025. En ese marco, Canal 4 realizó un relevamiento de los precios de los vestidos de gala. En comparación con los valores del año pasado, se conoció que los vestidos registraron un incremento superior al 85%.

Lee además
José Luis Espert
Política.

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert
Hospital Materno Infantil.
Juicio.

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Si bien la mayoría opta por el color blanco, muchas jóvenes eligen otros tonos para lucir en la noche especial de los egresados.

vestidos cena blanca

Los vestidos de la Cena Blanca aumentaron más del 85% de un año al otro

Considerando que el año pasado los vestidos comenzaban en $80.000, y que en octubre de 2025 los precios mínimos alcanzan los $150.000, se puede concluir que el aumento interanual supera el 85%.

Tal como explicó a nuestro medio Cintia, vendedora y asesora de imagen, los diseños pueden partir desde $150.000 en adelante, llegando hasta $1.500.000, según la tela, el diseño y el bordado. “Todo depende de lo que elija la clienta”, señaló.

ASESORA DE IMAGEN - PRECIOS DE VESTIDOS PARA CENA BLANCA 2025

Las tendencias del 2025

Si bien la tradición indica que las estudiantes suelen lucir vestidos blancos, con el paso del tiempo las tendencias fueron cambiando y en los últimos años se observan distintos estilos: vestidos o trajes, atuendos blancos o de otros colores.

En ese sentido, Cintia explicó que actualmente lo que marca tendencia son las telas con tramas y brillos, “ya no tanto el blanco”. Esto se debe a que las jóvenes también buscan looks con distintos tonos. “Aunque algunas mantienen la tradición, se utiliza mucho el champagne y el verde pistacho”, puntualizó la vendedora.

colores vestidos

Relevamiento interanual de los precios y aumentos en prendas de vestir

Mediante la recopilación de datos, se determinó que entre abril de 2024 y abril de 2025 las prendas de vestir aumentaron un 36,9%, cifra que se ubica por debajo del promedio general de inflación.

En tanto, el rubro “prendas de vestir y calzado” acumuló un 41,9% interanual. Mientras que, para julio de 2025, la ropa registró una caída mensual del 0,9%, acumulando un 8,9% en lo que va del año, posicionándose como uno de los rubros con menor incremento dentro del IPC.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert

La defensa del enfermero que inyectó leche a un bebé asegura que fue un error médico

Persecución, disparos y detenido en Libertador General San Martín

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en El Carmen y San Antonio

Cómo serán las actividades por el Día de la Virgen de Río Blanco en Jujuy

Lo que se lee ahora
Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel