lunes 06 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2025 - 09:42
Rumbo a octubre.

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en El Carmen y San Antonio

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, visitó El Carmen y San Antonio en un encuentro de mujeres.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en El Carmen y San Antonio

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en El Carmen y San Antonio

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, participó de un encuentro de mujeres en las localidades de El Carmen y San Antonio, donde destacó la importancia de consolidar espacios de representación femenina y reafirmó su compromiso con la igualdad de oportunidades.

Lee además
Candidataa Diputada Nacional por el Frente Jujuy Crece, María Inés Zigarán
Frente Jujuy Crece.

María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"
María Inés Zigarán y Mario Pizarro en Humahuaca.
Elecciones.

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

María Inés Zigarán (2)

“Llevar dos representantes al Congreso que garanticen la paridad”

Durante su intervención, Zigarán convocó a las presentes a “elegir naranja” en las elecciones del domingo 26, con el objetivo de “llevar dos representantes al Congreso de la Nación que garanticen la paridad de género”.

En ese sentido, cuestionó las políticas actuales del Gobierno nacional, al que calificó como “insensible, cruel y violento”, y advirtió sobre la necesidad de defender el rol del Estado frente a las iniciativas que —según dijo— buscan “eliminar los dispositivos que garantizan igualdad e instalar discursos de odio que dividen a los argentinos”.

Un proyecto de centro para el país

Zigarán remarcó que el frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, que integra junto a Mario Pizarro, representa “una opción de centro” dentro del panorama político nacional.

“El país necesita reencontrarse —sostuvo—. En la propuesta federal de Provincias Unidas podremos, más allá de las diferencias, avanzar en la construcción de una Argentina con futuro”, enfatizó.

Estado republicano y agenda democrática

Por otro lado, la dirigente jujeña destacó la importancia de fortalecer un Estado republicano y democrático, capaz de brindar respuestas efectivas a los sectores que más lo necesitan.

“Debemos crear condiciones para que todos los argentinos accedan a la posibilidad de vivir en un país con desarrollo”, expresó, marcando el eje social y federal de su propuesta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

María Inés Zigarán: "El principal eje de la campaña es la defensa a la obra pública"

María Inés Zigarán llamó a acompañar la propuesta del Frente Jujuy Crece

María Inés Zigarán visitó Abra Pampa y participó de un encuentro con dirigentes

Lo que se lee ahora
Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Accidente en Pampichuela: un auto cayó al vacío con seis personas a bordo (imagen ilustrativa) 
Trágico.

Un auto cayó al vacío en Jujuy: un muerto y cinco heridos graves

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Gimnasia de Jujuy enfrentará a San Miguel.
Fútbol.

Cuándo juegan Gimnasia de Jujuy y San Miguel por el reducido de la Primera Nacional

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel