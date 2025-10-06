María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en El Carmen y San Antonio

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas , María Inés Zigarán , participó de un encuentro de mujeres en las localidades de El Carmen y San Antonio , donde destacó la importancia de consolidar espacios de representación femenina y reafirmó su compromiso con la igualdad de oportunidades.

Durante su intervención, Zigarán convocó a las presentes a “elegir naranja” en las elecciones del domingo 26 , con el objetivo de “llevar dos representantes al Congreso de la Nación que garanticen la paridad de género” .

En ese sentido, cuestionó las políticas actuales del Gobierno nacional, al que calificó como “insensible, cruel y violento” , y advirtió sobre la necesidad de defender el rol del Estado frente a las iniciativas que —según dijo— buscan “eliminar los dispositivos que garantizan igualdad e instalar discursos de odio que dividen a los argentinos”.

Un proyecto de centro para el país

Zigarán remarcó que el frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, que integra junto a Mario Pizarro, representa “una opción de centro” dentro del panorama político nacional.

“El país necesita reencontrarse —sostuvo—. En la propuesta federal de Provincias Unidas podremos, más allá de las diferencias, avanzar en la construcción de una Argentina con futuro”, enfatizó.

Estado republicano y agenda democrática

Por otro lado, la dirigente jujeña destacó la importancia de fortalecer un Estado republicano y democrático, capaz de brindar respuestas efectivas a los sectores que más lo necesitan.

“Debemos crear condiciones para que todos los argentinos accedan a la posibilidad de vivir en un país con desarrollo”, expresó, marcando el eje social y federal de su propuesta.