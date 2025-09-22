María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

María Inés Zigarán y Mario Pizarro , candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de un plenario de todas las fuerzas integradas a dicha coalición y listas colectoras celebrado en Humahuaca.

En este contexto, Zigarán planteó “el valor que tiene un Estado presente, especialmente en el interior de la provincia”, al tiempo que advirtió “la importancia de que el Congreso cuente con diputados que realmente interpreten las necesidades de la gente”, estableciendo así una contundente diferencia con la falta de compromiso y el proceder de los legisladores de Milei.

Continuó indicando, que “ un Estado ausente, como promueve La Libertad Avanza, significa relegar a los pueblos del interior, dejando a su suerte a cientos de miles de personas ”.

“Ante tamaña exclusión, venimos a garantizar un firme trabajo en el Congreso de la Nación para apuntalar un Estado presente en Jujuy”, remarcó.

Asimismo, Zigarán exteriorizó su “satisfacción y orgullo” por “la unión de tantas corrientes políticas que muestra Humahuaca”. “Este encuentro potencia a Jujuy Crece en Humahuaca, Tres Cruces, Palca de Aparzo y Uquía”, puntualizó.

"Los humahuaqueños son nuestra causa"

Pizarro, por su parte, expresó su preocupación creciente por “el despojo de derechos en todo el país”, señalando que “el gobierno de Milei no cree en la gente y atropella la educación pública y la salud pública, desprecia a las personas con discapacidad y ataca las políticas de género y diversidad”.

“Todos y cada uno de los humahuaqueños son nuestra causa, por eso los convocamos a elegir naranja y votar la Lista 503 del Frente Jujuy Crece”, enfatizó.

En otro orden, resaltó que “en cada ciudad, localidad y pueblo de Jujuy es bien recibida la propuesta de Jujuy Crece, porque la gente nos conoce y sabe que estamos comprometidos, cumplimos la palabra empeñada, hacemos autocrítica y tratamos de mejorar cada día, siempre mirando a los ojos a los jujeños”.

“En nuestro querido interior, hicimos y hacemos escuelas, rutas, hospitales, atractivos turísticos, plantas de energía y una diversidad de obras públicas”, recordó Pizarro y finalmente llamó a “defender con el voto estas políticas provinciales que son las que hacen falta”.