lunes 22 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de septiembre de 2025 - 11:47
Elecciones.

María Inés Zigarán: "Los diputados nacionales tienen que entender las necesidades de la gente"

Los candidatos del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán y Mario Pizarro, estuvieron en un acto en Humahuaca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
María Inés Zigarán y Mario Pizarro en Humahuaca.

María Inés Zigarán y Mario Pizarro en Humahuaca.

María Inés Zigarán.

María Inés Zigarán.

María Inés Zigarán y Mario Pizarro, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participaron de un plenario de todas las fuerzas integradas a dicha coalición y listas colectoras celebrado en Humahuaca.

Lee además
María Inés Zigarán: Los centros vecinales son una célula de la democracia
Puesto Viejo.

María Inés Zigarán: "Los centros vecinales son una célula de la democracia"
María Inés Zigarán.
Caimancito.

María Inés Zigarán valorizó el rol de las mujeres indígenas en la construcción de un Jujuy para todos

En este contexto, Zigarán planteó “el valor que tiene un Estado presente, especialmente en el interior de la provincia”, al tiempo que advirtió “la importancia de que el Congreso cuente con diputados que realmente interpreten las necesidades de la gente”, estableciendo así una contundente diferencia con la falta de compromiso y el proceder de los legisladores de Milei.

María Inés Zigarán

Continuó indicando, que “un Estado ausente, como promueve La Libertad Avanza, significa relegar a los pueblos del interior, dejando a su suerte a cientos de miles de personas”.

“Ante tamaña exclusión, venimos a garantizar un firme trabajo en el Congreso de la Nación para apuntalar un Estado presente en Jujuy”, remarcó.

Asimismo, Zigarán exteriorizó su “satisfacción y orgullo” por “la unión de tantas corrientes políticas que muestra Humahuaca”. “Este encuentro potencia a Jujuy Crece en Humahuaca, Tres Cruces, Palca de Aparzo y Uquía”, puntualizó.

María Inés Zigarán
María Inés Zigarán.

María Inés Zigarán.

"Los humahuaqueños son nuestra causa"

Pizarro, por su parte, expresó su preocupación creciente por “el despojo de derechos en todo el país”, señalando que “el gobierno de Milei no cree en la gente y atropella la educación pública y la salud pública, desprecia a las personas con discapacidad y ataca las políticas de género y diversidad”.

“Todos y cada uno de los humahuaqueños son nuestra causa, por eso los convocamos a elegir naranja y votar la Lista 503 del Frente Jujuy Crece”, enfatizó.

En otro orden, resaltó que “en cada ciudad, localidad y pueblo de Jujuy es bien recibida la propuesta de Jujuy Crece, porque la gente nos conoce y sabe que estamos comprometidos, cumplimos la palabra empeñada, hacemos autocrítica y tratamos de mejorar cada día, siempre mirando a los ojos a los jujeños”.

“En nuestro querido interior, hicimos y hacemos escuelas, rutas, hospitales, atractivos turísticos, plantas de energía y una diversidad de obras públicas”, recordó Pizarro y finalmente llamó a “defender con el voto estas políticas provinciales que son las que hacen falta”.

Mario Pizarro

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

María Inés Zigarán: "Los centros vecinales son una célula de la democracia"

María Inés Zigarán valorizó el rol de las mujeres indígenas en la construcción de un Jujuy para todos

"Sin obra pública no hay desarrollo" dijo María Inés Zigarán en El Carmen

María Inés Zigarán: "Somos la alternativa que necesita el país y los jujeños"

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 22 de septiembre

Lo que se lee ahora
Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

FNE 2025: Facundo Flores Lamote es el nuevo Paje 10 Provincial video
Gran noche.

FNE 2025: Facundo Flores Lamothe es el nuevo Paje 10 Provincial

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10 video
¡La rompieron!

FNE 2025: Los tremendos looks de los chicos en la elección del Paje 10

Martina Rauschenberger, representante de la FNE 2024.
Una por una.

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel