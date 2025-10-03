María Inés Zigarán visitó Abra Pampa y participó de un encuentro con dirigentes

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán , encabezó un encuentro con dirigentes y vecinos de Abra Pampa , donde instó a “recuperar el diálogo democrático” y advirtió sobre los riesgos de los extremos políticos que marcaron la vida institucional del país en los últimos años.

En su discurso, Zigarán aseguró que la Argentina atraviesa un momento decisivo , que exige reconstruir consensos y superar las divisiones. “Tenemos por delante el enorme desafío de salir de los extremos: el que representó el kirchnerismo con violencia, corrupción y caos, y el que expresa La Libertad Avanza con exclusión, crueldad y supresión de derechos”, remarcó.

Críticas al modelo de Milei

La candidata también cuestionó la visión política y económica del presidente Javier Milei. “Su modelo desconoce a las provincias, desprecia al interior profundo y no se interesa por las realidades de cada región”, afirmó, al tiempo que defendió la propuesta de Jujuy Crece como un espacio que promueve un Estado presente y cercano a la gente, capaz de ofrecer soluciones reales a partir del diálogo y el trabajo conjunto.

El interior como prioridad

Zigarán subrayó la importancia de fortalecer la representación de las provincias en el Congreso nacional. “Ratificamos nuestro compromiso con la construcción de un país federal, donde las voces del interior profundo sean escuchadas y atendidas con políticas concretas”, señaló.

“La Puna se pintará de naranja”

En el cierre de su intervención, la candidata se mostró optimista de cara a las próximas elecciones y expresó que el domingo 26 la Puna se pintará de naranja, en referencia a los colores del espacio político que integra. “Queremos volver a encontrarnos en la sanción de leyes que beneficien a nuestro interior profundo, que acompañen a los productores, a las familias y a todos los sectores que luchan día a día por salir adelante”, concluyó.