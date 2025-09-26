El Frente Jujuy Crece estuvo presente en San Pedro para la inauguración de la nueva terminal

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, participó del acto inaugural de las obras de refuncionalización de la terminal de ómnibus de San Pedro. Allí remarcó que, pese al difícil contexto económico nacional, la provincia continúa avanzando en infraestructura.

“Jujuy sigue apostando a la obra pública” Durante su discurso, Zigarán subrayó que el proyecto de la terminal fue ejecutado con recursos propios de la provincia, “en un momento que el gobierno de Javier Milei dejó de apostar a la obra pública”.

En ese sentido, cuestionó que “el proyecto de presupuesto 2026 da cuenta de una drástica reducción de recursos para infraestructura” y contrastó la situación con la política provincial: “Mientras eso ocurre a nivel nacional, en Jujuy creemos en la obra pública”.

Obras con impacto social La dirigente sostuvo que estas inversiones “permiten garantizar bienestar colectivo, promover el desarrollo de las ciudades y el crecimiento productivo”. Finalmente, destacó que “las obras materializadas y en progreso en Jujuy tienen un gran sentido social”.

