María Inés Zigarán participó de la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo en el Ministerio de Salud

La candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, María Inés Zigarán, estuvo presente en la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo del Ministerio de Salud. En ese marco, destacó que la salud pública en Jujuy constituye una “política indispensable para garantizar igualdad en el acceso a los servicios sanitarios, a partir de una concepción solidaria”.

Un sistema con nuevas herramientas Zigarán subrayó que el sistema sanitario provincial “cuenta con múltiples herramientas que permiten mejorar la toma de decisiones en beneficio de los jujeños”. En este sentido, resaltó que la incorporación del Centro de Monitoreo permitirá reunir información digitalizada sobre el modelo sanitario, lo que fortalecerá los servicios, eficientizará campañas, optimizará planes y mejorará las estrategias de prevención.

Inversión histórica en salud La candidata también remarcó que el modelo de gestión de Jujuy Crece “hizo una inversión histórica en materia de salud, incluyendo obras edilicias, incorporación de tecnología de última generación y formación profesional continua”.

Respuesta provincial ante el desfinanciamiento nacional En relación a la situación nacional, Zigarán cuestionó al gobierno de Javier Milei por el recorte de programas de salud. “Se suma a ello el sostenimiento de muchos programas que el gobierno de Milei desfinanció, dejando descubiertos a miles de jujeños que transitan enfermedades y necesitan tratamiento”, expresó. Finalmente, afirmó: “Milei lo hizo sin dejar la más mínima oportunidad a un proceso de transición, pero en Jujuy la ausencia del Estado nacional fue cubierta con recursos provinciales propios, producto de un Estado presente y eficiente”.

