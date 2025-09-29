lunes 29 de septiembre de 2025

29 de septiembre de 2025 - 09:22
Política.

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en Perico

María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, recorrió Perico para compartir un encuentro de mujeres.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
María Inés Zigarán

María Inés Zigarán

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres que pertenecen a los distintos espacios de Jujuy Crece y que tuvo lugar en Perico. En esa oportunidad, hizo referencia a la importancia de "enriquecer la agenda política con la participación de las mujeres".

"En el encuentro de mujeres hablamos sobre el compromiso de las mujeres en la política y la necesidad de enriquecer la agenda política con la participación de las mujeres", manifestó la candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas e invitó a "pintar de naranja toda la provincia de Jujuy el 26 de octubre".

Por otra parte, la candidata del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, planteó el desafío de enriquecer "una opción de centro" ante "la extrema derecha de Milei y la izquierda con el que pretende volver el kirchnerismo reversionado".

María Inés Zigarán

