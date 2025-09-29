María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres en Perico

María Inés Zigarán

María Inés Zigarán participó de un encuentro de mujeres que pertenecen a los distintos espacios de Jujuy Crece y que tuvo lugar en Perico. En esa oportunidad, hizo referencia a la importancia de "enriquecer la agenda política con la participación de las mujeres".

"En el encuentro de mujeres hablamos sobre el compromiso de las mujeres en la política y la necesidad de enriquecer la agenda política con la participación de las mujeres", manifestó la candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas e invitó a "pintar de naranja toda la provincia de Jujuy el 26 de octubre".

Por otra parte, la candidata del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, planteó el desafío de enriquecer "una opción de centro" ante "la extrema derecha de Milei y la izquierda con el que pretende volver el kirchnerismo reversionado".

María Inés Zigarán

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.