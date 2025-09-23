Hoy Sin Límites, tendrá a María Inés Zigarán y Guillermo Beller como invitados

Este martes, el programa Sin Límites contará con dos entrevistas de gran interés para la audiencia jujeña. La emisión se podrá ver desde las 14 horas por la pantalla de Canal 4 de Jujuy y también en simultáneo a través del canal de YouTube de la emisora.

Zigarán hablará sobre la campaña y el rol del Congreso

María Inés Zigarán María Inés Zigarán.

La primera invitada será María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente de la provincia y candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas. Durante la entrevista, abordará temas relacionados con el desarrollo de la campaña electoral, los proyectos que impulsará en el Congreso y la importancia del recambio legislativo y el rol de los legisladores nacionales.

Avances en la causa Matías Jurado Guillermo Beller - Fiscal General del MPA Guillermo Beller - Fiscal General del MPA El segundo entrevistado será Guillermo Beller, fiscal regional, quien brindará información sobre los avances en la causa de Matías Jurado, a días de cumplirse dos meses de investigación. Beller detallará lo sucedido en la audiencia imputativa realizada en la cárcel y analizará la posibilidad de una elevación a juicio antes de fin de año. De esta manera, Sin Límites vuelve a poner en agenda temas de política y justicia, ofreciendo un espacio para la reflexión y el análisis en la provincia.

