23 de septiembre de 2025 - 08:00
Canal 4.

Hoy Sin Límites, tendrá a María Inés Zigarán y Guillermo Beller como invitados

La ministra y candidata a diputada nacional hablará de la campaña y proyectos legislativos, mientras que el fiscal regional brindará detalles de la causa Matías Jurado.

Federico Franco
Federico Franco
sin limites
Zigarán hablará sobre la campaña y el rol del Congreso

María Inés Zigarán
María Inés Zigarán.

María Inés Zigarán.

La primera invitada será María Inés Zigarán, actual ministra de Ambiente de la provincia y candidata a diputada nacional en primer término por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas. Durante la entrevista, abordará temas relacionados con el desarrollo de la campaña electoral, los proyectos que impulsará en el Congreso y la importancia del recambio legislativo y el rol de los legisladores nacionales.

Avances en la causa Matías Jurado

Guillermo Beller - Fiscal General del MPA
Guillermo Beller - Fiscal General del MPA

Guillermo Beller - Fiscal General del MPA

El segundo entrevistado será Guillermo Beller, fiscal regional, quien brindará información sobre los avances en la causa de Matías Jurado, a días de cumplirse dos meses de investigación. Beller detallará lo sucedido en la audiencia imputativa realizada en la cárcel y analizará la posibilidad de una elevación a juicio antes de fin de año.

De esta manera, Sin Límites vuelve a poner en agenda temas de política y justicia, ofreciendo un espacio para la reflexión y el análisis en la provincia.

