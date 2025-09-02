martes 02 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2025 - 10:58
Canal 4.

Hoy en Sin Límites estará Antonio Buljubasich hablando sobre la carrera de Medicina en Jujuy

El Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina, hablará sobre la implementación de una nueva carrera en la provincia.

Por  Analía Farfán

Este martes, el ciclo Sin Límites, que conduce Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, contará con la participación especial de el Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud, Antonio Buljubasich.

Lee además
Carrera de medicina en Jujuy
Histórico.

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones
Estudiantes de medicina - foto ilustrativa 
UNJu.

Todo lo que tenés que saber sobre la Carrera de Medicina en Jujuy

antonio buljubasich.jpg

La entrevista estará enfocada en la implementación de la carrera de Medicina en Jujuy, desde la preinscripciones, modalidad de cursada, examen de ingreso, sede provisoria y todo el proceso para lograr uno de los hechos más esperados en materia de educación, formación y salud de la provincia.

El programa se transmitirá en vivo a partir de las 14 horas por Canal 4 de Jujuy, y a través de la página oficial www.elcuatro.com.

El pasado miércoles 27 de agosto se llevó adelante uno de los acontecimientos más esperados en materia de educación, formación y salud de la provincia. El Gobernador, Carlos Sadir junto al Rector de la UNJu, Mario Bonillo, hicieron el anuncio de la acreditación de la Carrera de Medicina en el seno de la UNJu que se llevará adelante en Libertador General San Martín.

Cabe destacar que al contar con la acreditación de CONEAU se le da un carácter oficial a la Carrera, por tal motivo Buljubasich, comentó: “Para la provincia es un paso histórico. Que nos acredite CONEAU significa que la Universidad de Jujuy tendrá carrera propia de Medicina”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy: cuándo inician las inscripciones

Todo lo que tenés que saber sobre la Carrera de Medicina en Jujuy

El lunes arrancan las preinscripciones para la carrera de Medicina

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

Peregrinos jujeños rumbo al Milagro: fe, devoción y un operativo de seguridad

Lo que se lee ahora
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia video
Servicio.

Corte de agua por 24 horas en Jujuy: barrios afectados y operativo de emergencia

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Continúa el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

El Vejigazo fue el inicio de la FNE.
Detalles.

Historia de la FNE: cuándo y cómo surgió la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel