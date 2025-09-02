Hoy en Sin Límites estará Antonio Buljubasich hablando sobre la carrera de Medicina en Jujuy

Este martes, el ciclo Sin Límites, que conduce Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4 de Jujuy, contará con la participación especial de el Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud, Antonio Buljubasich.

antonio buljubasich.jpg La entrevista estará enfocada en la implementación de la carrera de Medicina en Jujuy, desde la preinscripciones, modalidad de cursada, examen de ingreso, sede provisoria y todo el proceso para lograr uno de los hechos más esperados en materia de educación, formación y salud de la provincia.

El programa se transmitirá en vivo a partir de las 14 horas por Canal 4 de Jujuy, y a través de la página oficial www.elcuatro.com.

El pasado miércoles 27 de agosto se llevó adelante uno de los acontecimientos más esperados en materia de educación, formación y salud de la provincia. El Gobernador, Carlos Sadir junto al Rector de la UNJu, Mario Bonillo, hicieron el anuncio de la acreditación de la Carrera de Medicina en el seno de la UNJu que se llevará adelante en Libertador General San Martín.

Cabe destacar que al contar con la acreditación de CONEAU se le da un carácter oficial a la Carrera, por tal motivo Buljubasich, comentó: “Para la provincia es un paso histórico. Que nos acredite CONEAU significa que la Universidad de Jujuy tendrá carrera propia de Medicina”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.