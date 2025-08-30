El lunes arrancan las preinscripciones para la carrera de Medicina

Desde el lunes 1 de septiembre y hasta el 26 del mismo mes estará habilitado el proceso de preinscripción para quienes aspiren a estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Jujuy . La propuesta académica se dictará en Libertador General San Martín y contará con un cupo de 60 ingresantes para el ciclo 2026.

UNJu. Todo lo que tenés que saber sobre la Carrera de Medicina en Jujuy

Esta semana se puso en marcha un hecho histórico para la educación superior de la provincia: desde este lunes 1 de septiembre se habilitan las preinscripciones para la carrera de Medicina, que se dictará por primera vez en la sede de Libertador General San Martín.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir y el coordinador de la Agencia para la Implementación de la carrera de Medicina, Antonio Buljubasich. La propuesta académica fue avalada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), lo que garantiza estándares de calidad en la formación de los futuros profesionales de la salud.

Cronograma de preinscripción y nivelación

El registro online estará disponible hasta el 26 de septiembre a través del sistema SIU Guaraní. Todos los interesados que completen la preinscripción podrán acceder al cursado de cinco módulos de nivelación, que comenzarán el 6 de octubre y se extenderán hasta diciembre de este año.

Los módulos se dictarán en modalidad virtual mediante la plataforma UnjuVirtual, con materiales, cartillas y videos de acompañamiento. Las áreas de trabajo serán:

Tecnologías de la información aplicadas a la medicina

Lectura y comprensión de textos académicos

Ciencias humanas y sociales

Formación médica psicosocial

Ciencias biológicas

El dictado estará a cargo de docentes de la Universidad Nacional de Tucumán y de la propia UNJu, con el objetivo de brindar igualdad de condiciones a todos los aspirantes. La aprobación de estos módulos es requisito excluyente para poder presentarse al examen de ingreso.

Examen y cupo

En febrero de 2026 los postulantes deberán rendir de manera presencial el examen de ingreso definitivo. De acuerdo al orden de mérito, los primeros 60 estudiantes quedarán habilitados para iniciar el cursado de la carrera, cuyo comienzo está previsto para el 16 de marzo de 2026 en Libertador General San Martín.

En ese sentido, las autoridades aclararon que la preinscripción no tiene cupo y que cualquier interesado puede realizarla. Sin embargo, el ingreso efectivo dependerá del rendimiento en los módulos y en el examen final.

Una oportunidad histórica para Jujuy

La apertura de la carrera de Medicina representa un paso trascendental para la provincia, al permitir que jóvenes jujeños y de la región puedan formarse en su propio territorio. “Este proyecto se pensó con estándares muy altos de calidad para asegurar una formación sólida y de excelencia”, destacaron desde la coordinación académica.

Con este lanzamiento, la Universidad Nacional de Jujuy amplía su oferta académica y se suma a las instituciones del país que brindan la posibilidad de cursar Medicina, respondiendo a una demanda histórica de la comunidad educativa y del sistema de salud provincial.