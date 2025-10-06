Comunicado del Frente Primero Jujuy Avanza sobre la renuncia de José Luis Espert

José Luis Espert

El Frente Primero Jujuy Avanza emitió un comunicado luego de que se conociera la renuncia de José Luis Espert a su renuncia como candidato a Diputado Nacional por La Libertad Avanza.

Qué dice el comunicado El caso de José Luis Espert y las denuncias por vínculos con el narcotráfico se suman a una larga lista de escándalos que involucran a funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza, y que llegan hasta el propio presidente: el caso Libra, las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y ahora un supuesto financiamiento narco.

No se trata de hechos aislados. Es la consecuencia de un gobierno que se quedó sin límites, sin control y sin rumbo. Mientras ajustan a los trabajadores, jubilados y estudiantes y la economía se hunde, sus dirigentes se ven envueltos en causas de corrupción y negocios personales, y demuestran no tener idoneidad para ocupar un cargo público ni empatía con la difícil realidad actual.

Frente a esto, desde Primero Jujuy Avanza reafirmamos que la política debe volver a servir a la gente, no a los intereses de unos pocos.

Porque ni La Cámpora, con su doble discurso, ni Milei y sus representantes, que prometieron moral y trajeron escándalos, pueden ser el camino. Primero Jujuy Avanza es la opción de una política cercana, que ponga a Jujuy y a los jujeños por encima de todo, siempre.

