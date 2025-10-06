Persecución, disparos y detenido en Libertador General San Martín

Una persecución policial ocurrida durante las últimas horas en Libertador General San Martín terminó con la detención de un joven de 23 años, la recuperación de dos motos robadas y el secuestro de un arma de fuego.
El procedimiento lo llevó adelante el Grupo Operativo Motorizado (G.O.M.), en conjunto con otras unidades dependientes de la Unidad Regional N° 4.
Robo a mano armada y alerta inmediata
El hecho se inició alrededor de las 23:35 horas del viernes 4 de octubre, cuando una pareja denunció haber sido víctima del robo de su motocicleta Honda Wave color negra.
Según el testimonio, tres hombres los amenazaron con un arma de fuego en la calle Las Dalias y escaparon a gran velocidad.
Tras la denuncia, el personal policial montó un amplio operativo de búsqueda que rápidamente permitió ubicar a los sospechosos en cercanías de la localidad de Chalicán.
Persecución y fuga entre los cañaverales
Al detectar la presencia policial, los delincuentes intentaron huir a bordo de dos motocicletas —una Rouser y la Honda Wave robada—, iniciándose una persecución controlada que se extendió hasta la ciudad de Libertador General San Martín.
Durante el seguimiento, uno de los ocupantes arrojó un arma de fuego corta, la cual fue recuperada por los efectivos y posteriormente identificada como una Bersa con pedido de secuestro activo.
Los sujetos abandonaron la moto Rouser, que también tenía pedido de secuestro en San Pedro de Jujuy, y se internaron en los cañaverales del Ingenio Ledesma intentando escapar.
Detención y secuestros
Tras un rastrillaje exhaustivo en la zona, el personal del G.O.M. y de la Brigada de Investigaciones logró demorar a uno de los sospechosos, un joven de 23 años, quien fue trasladado a la sede policial.
El operativo permitió además la recuperación de la motocicleta sustraída, el secuestró de otra unidad con pedido activo y la incautación del arma de fuego utilizada en el ilícito.
