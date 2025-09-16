Detuvieron a un conductor con 1.85 g/l de alcohol en sangre en Libertador

La Policía detuvo a un hombre que manejaba peligrosamente en la Ruta 34 con más del triple de alcohol permitido.

La madrugada del lunes, efectivos del Cuerpo de Caballería de la Unidad Regional 4 de Libertador General San Martín detuvieron a un hombre de 38 años que conducía de manera temeraria por la Ruta Nacional 34. El sujeto manejaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas, poniendo en riesgo la vida de otros automovilistas.

El operativo se llevó a cabo en el acceso al barrio Papa Francisco, donde los agentes lograron interceptar el vehículo, un Ford Fiesta que además circulaba con una de las cubiertas traseras completamente destrozada. La situación aumentaba el peligro de un posible siniestro vial.

image Conductor alcoholizado fue detenido en la Ruta 34 tras un riesgoso operativo policial Tras ser controlado por el personal policial, el conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado alarmante: 1.85 gramos de alcohol por litro de sangre, teniendo en cuenta que en Jujuy es "tolerancia cero".

El hombre fue inmediatamente arrestado y trasladado a sede policial, mientras que el vehículo quedó secuestrado para las pericias correspondientes. Desde la fuerza destacaron que la rápida intervención evitó lo que pudo convertirse en un accidente de gravedad.

Las autoridades recordaron que manejar en estado de ebriedad no solo constituye una falta grave, sino que representa un riesgo directo para la seguridad vial. Reiteraron el llamado a la responsabilidad al volante y a evitar el consumo de alcohol si se va a conducir.

