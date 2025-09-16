martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 18:03
Ruta 52.

Persecución de película en Tumbaya: llevaban cocaína y marihuana en el auto

Llevaban cocaína y marihuana en un auto en Tumbaya, fueron perseguidos y arrojaron la droga en plena ruta.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Persecución de película en Tumbaya (Foto ilustrativa)

Persecución de película en Tumbaya (Foto ilustrativa)

Un auto que transitaba por la Ruta 52 en el paraje Ronqui Angosto en Tumbaya, comenzó una rápida huida cuando notaron la presencia de las fuerzas de seguridad, y en la maniobra, arrojan paquetes con cocaína y marihuana.

Fue cuando personal de Gendarmería notó que un vehículo realizó un giró en “U” antes de llegar al puesto de control, mientras los ocupantes arrojaron un elemento durante la huida. En el rastrillaje detectaron un bolso con diez paquetes de diferentes formas en su interior.

Persecución de película en Tumbaya (Foto ilustrativa)
Persecución de película en Tumbaya (Foto ilustrativa)

Persecución de película en Tumbaya (Foto ilustrativa)

Hojas de coca decomisadas

En otro procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a un auto particular que llegó al puesto de control de la Ruta 9. Notaron un olor característico, y cuando inspeccionaron, detectaron seis bultos que contenían paquetes rectangulares con hojas de coca en estado natural.

En presencia de testigos, pesaron los bultos y confirmaron que eran 225 kilos 100 gramos. La Fiscalía dispuso el secuestro de la sustancia en el marco de la Ley 23.737, como así también de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

Decomisaron hojas de coca
Decomisaron hojas de coca

Decomisaron hojas de coca

