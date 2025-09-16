Persecución de película en Tumbaya: llevaban cocaína y marihuana en el auto

Persecución de película en Tumbaya (Foto ilustrativa)

Un auto que transitaba por la Ruta 52 en el paraje Ronqui Angosto en Tumbaya, comenzó una rápida huida cuando notaron la presencia de las fuerzas de seguridad, y en la maniobra, arrojan paquetes con cocaína y marihuana.

Fue cuando personal de Gendarmería notó que un vehículo realizó un giró en “U” antes de llegar al puesto de control, mientras los ocupantes arrojaron un elemento durante la huida. En el rastrillaje detectaron un bolso con diez paquetes de diferentes formas en su interior.

Con autorización, los requisaron y realizaron las pruebas de campo Narcotest, y confirmaron que siete “panes” contenían 7 kilos 148 gramos de cocaína. Los tres panes restantes tenían 3 kilos 124 gramos de marihuana.

Hojas de coca decomisadas En otro procedimiento, las fuerzas de seguridad detuvieron a un auto particular que llegó al puesto de control de la Ruta 9. Notaron un olor característico, y cuando inspeccionaron, detectaron seis bultos que contenían paquetes rectangulares con hojas de coca en estado natural. En presencia de testigos, pesaron los bultos y confirmaron que eran 225 kilos 100 gramos. La Fiscalía dispuso el secuestro de la sustancia en el marco de la Ley 23.737, como así también de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero".

