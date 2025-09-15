lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 10:53
Policial.

Libertador: detuvieron a un hombre por tenencia de sustancias ilegales

El operativo se dio durante las últimas horas en Libertador cuando estaban realizando un patrullaje preventivo. La persona quedó a disposición de la Justicia.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un hombre de 29 años fue detenido en Libertador General San Martín, acusado de portar presuntas sustancias ilegales. El procedimiento estuvo a cargo del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 y se concretó en las últimas horas durante un patrullaje preventivo en la intersección de Castrobarro y Julio Argentino Roca.

Intentaron escapar al ver a la policía

De acuerdo con lo informado, tres individuos intentaron evadir a los uniformados, aunque rápidamente fueron interceptados. Al momento de la requisa, los efectivos hallaron en la cintura de uno de ellos una riñonera con varios envoltorios de una sustancia blanquecina y una importante suma de dinero en efectivo.

Ante esta situación, se dio intervención a la Dirección de Narcotráfico, que se hizo cargo de las actuaciones. También se secuestró una motocicleta en la que se trasladaba el sospechoso.

A disposición de la Justicia

El detenido fue trasladado a la seccional y quedó a disposición de la Justicia, mientras que los otros dos sujetos fueron identificados y liberados al no encontrarse elementos incriminatorios en su poder.

Seguridad en la zona

Desde la fuerza destacaron que la rápida intervención permitió neutralizar la actividad de un presunto distribuidor, lo que refuerza la seguridad en un sector donde vecinos habían manifestado preocupación por hechos de este tipo.

