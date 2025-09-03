Viajaba en micro de Jujuy a Buenos Aires y fue detenido con marihuana

Un hombre que había salido de Jujuy en un micro de larga distancia que tenía como destino final Buenos Aires, fue detenido luego que se confirmara que viajaba con más de medio kilo de marihuana dentro del equipaje que transportaba en el vehículo .

La detención fue sobre la Ruta Nacional N° 34 , a la altura de la localidad Pozo Hondo, cuando efectivos de Gendarmería estaban realizando controles vehiculares, y detuvieron la marcha de un ómnibus que había salido de San Salvador de Jujuy.

Tras registrar la documentación de los pasajeros, constataron que un hombre lleva dentro de su mochila envoltorios de nylon negro , que contenía una sustancia vegetal. Tras el hallazgo, decidieron realizar las pruebas de campo Narcotest.

Las mismas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 510 gramos. Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención del involucrado.

