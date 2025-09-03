Un hombre que había salido de Jujuy en un micro de larga distancia que tenía como destino final Buenos Aires, fue detenido luego que se confirmara que viajaba con más de medio kilo de marihuana dentro del equipaje que transportaba en el vehículo.
La detención fue sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad Pozo Hondo, cuando efectivos de Gendarmería estaban realizando controles vehiculares, y detuvieron la marcha de un ómnibus que había salido de San Salvador de Jujuy.
Tras registrar la documentación de los pasajeros, constataron que un hombre lleva dentro de su mochila envoltorios de nylon negro, que contenía una sustancia vegetal. Tras el hallazgo, decidieron realizar las pruebas de campo Narcotest.
Viajaba en micro de Jujuy a Buenos Aires y fue detenido con marihuana
Viajaba en micro de Jujuy a Buenos Aires y fue detenido con marihuana
Las mismas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 510 gramos. Intervino el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro del estupefaciente y la detención del involucrado.
Qué dice la Ley contra el Narcomenudeo
El dispositivo debatido y aprobado, establece la posibilidad de devolver los referidos inmuebles a sus legítimos propietarios, destinarlos a seguridad, prevención de adicciones y capacitación laboral o simplemente derribar los búnkers.
Morone su vocación de “seguir brindando herramientas al Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, consustanciado con la “batalla emprendida por el Gobierno de la Provincia cuando adoptó la decisión política de desfederalizar la prevención y la represión al narcomenudeo”.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.