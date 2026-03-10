Encontraron más de 4 kilos de marihuana sin dueño en un colectivo que iba de Jujuy a Mendoza

Detuvieron un colectivo que iba de Jujuy a Mendoza: había marihuana oculta dentro del baño

Un operativo de control sobre la Ruta Nacional 38 permitió descubrir más de cuatro kilos de marihuana escondidos en el baño de un colectivo de larga distancia . El micro había partido desde Jujuy y tenía como destino final la provincia de Mendoza.

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por personal del Gendarmería Nacional Argentina junto a efectivos de la Policía provincial, quienes detuvieron la marcha del transporte para realizar una inspección de rutina.

El operativo estuvo a cargo de integrantes del Escuadrón 67 Catamarca junto con la Unidad de Inteligencia Criminal Catamarca.

Durante el control, los uniformados inspeccionaron el interior del micro que realizaba el recorrido Jujuy–Mendoza . Al revisar el sector del baño, observaron anomalías en el habitáculo del lavado de manos , lo que despertó sospechas entre los efectivos.

Ante esta situación, se profundizó la inspección del lugar.

El hallazgo en el baño del micro

Para confirmar la posible presencia de sustancias ilegales, los gendarmes solicitaron la colaboración de un can antinarcóticos de la Policía de Catamarca, que al olfatear el área marcó inmediatamente la existencia de estupefacientes.

Luego de retirar la estructura plástica que recubre el lavado de manos del baño, los efectivos encontraron cuatro paquetes amorfos ocultos dentro del compartimiento.

Al analizar el contenido se constató que se trataba de 4 kilos con 325 gramos de marihuana, que fueron secuestrados en el lugar.

Investigación para determinar a quién pertenecía la droga

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 1 de Catamarca y la Fiscalía Federal de Catamarca, que dispusieron el decomiso de la droga y el inicio de una investigación para determinar quién era el propietario de los paquetes.

Las autoridades buscan establecer si la marihuana pertenecía a alguno de los pasajeros o si había sido ocultada previamente en el vehículo, como parte de una posible maniobra de transporte de estupefacientes entre provincias.

El procedimiento forma parte de los controles preventivos en rutas nacionales, destinados a detectar el traslado ilegal de drogas en transportes de pasajeros.