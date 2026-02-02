Tucumán: detenida por ocultar marihuana en una mochila y en la basura de un colectivo

Una pasajera fue detenida en Tucumán tras intentar ocultar casi cuatro kilos de marihuana dentro de una mochila y en el cesto de basura de un colectivo de larga distancia. El procedimiento se realizó en el Peaje Molle Yaco , en el departamento de Trancas , durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 9.

San Luis. Tragedia vial en Tucumán: un auto cayó a un canal y murieron tres personas

Temporal. Desbordó el Río Chico en Tucumán y hay 15 viviendas afectadas en Aguilares

El hecho ocurrió cuando una patrulla del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional se encontraba desplegada sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo que viajaba desde la provincia de Jujuy con destino a Mendoza para realizar una inspección de rutina.

Tucumán: detenida por ocultar marihuana en una mochila y en la basura de un colectivo

Tucumán: detenida por ocultar marihuana en una mochila y en la basura de un colectivo

Al efectuar el control en el piso superior del micro , los gendarmes advirtieron la presencia de una mochila oculta en las últimas butacas . En presencia de testigos, procedieron a abrirla y encontraron tres paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal .

Durante la inspección, además, los efectivos descubrieron otro paquete de similares características dentro del cesto de basura del colectivo , lo que reforzó las sospechas.

Tucumán: detenida por ocultar marihuana en una mochila y en la basura de un colectivo Tucumán: detenida por ocultar marihuana en una mochila y en la basura de un colectivo

Identificación de la pasajera

Tras las averiguaciones correspondientes, el personal logró identificar a una mujer oriunda de la provincia de Catamarca, quien viajaba junto a su hija menor de edad y resultó ser la propietaria de la mochila donde se encontraba parte del estupefaciente.

Confirmación y cantidad incautada

Las pruebas de campo realizadas con el reactivo Narcotest confirmaron que la sustancia incautada era cannabis sativa, con un peso total de 3 kilos con 667 gramos.

Intervención judicial

Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispuso la detención de la mujer, el secuestro de la droga y la incautación de otros elementos de interés para la causa, quedando todo a disposición de la Justicia Federal.