lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 10:08
Tucumán: detenida por ocultar marihuana en una mochila y en la basura de un colectivo

Una mujer fue detenida en Tucumán por transportar 3 kilos de marihuana dentro de su mochila y en el tacho de basura del colectivo.

Por  María Florencia Etchart
Una pasajera fue detenida en Tucumán tras intentar ocultar casi cuatro kilos de marihuana dentro de una mochila y en el cesto de basura de un colectivo de larga distancia. El procedimiento se realizó en el Peaje Molle Yaco, en el departamento de Trancas, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional N° 9.

Control de Gendarmería en la Ruta 9

El hecho ocurrió cuando una patrulla del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional se encontraba desplegada sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N° 9. Allí, los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo que viajaba desde la provincia de Jujuy con destino a Mendoza para realizar una inspección de rutina.

Hallazgo de la droga en el piso superior del micro

Al efectuar el control en el piso superior del micro, los gendarmes advirtieron la presencia de una mochila oculta en las últimas butacas. En presencia de testigos, procedieron a abrirla y encontraron tres paquetes rectangulares que contenían una sustancia vegetal.

Durante la inspección, además, los efectivos descubrieron otro paquete de similares características dentro del cesto de basura del colectivo, lo que reforzó las sospechas.

Identificación de la pasajera

Tras las averiguaciones correspondientes, el personal logró identificar a una mujer oriunda de la provincia de Catamarca, quien viajaba junto a su hija menor de edad y resultó ser la propietaria de la mochila donde se encontraba parte del estupefaciente.

Confirmación y cantidad incautada

Las pruebas de campo realizadas con el reactivo Narcotest confirmaron que la sustancia incautada era cannabis sativa, con un peso total de 3 kilos con 667 gramos.

Intervención judicial

Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que dispuso la detención de la mujer, el secuestro de la droga y la incautación de otros elementos de interés para la causa, quedando todo a disposición de la Justicia Federal.

