Desbordó el Río Chico en Tucumán y hay 15 viviendas afectadas en Aguilares

Luego de las intensas tormentas registradas durante la madrugada del lunes en Tucumán, al menos 15 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua como consecuencia de la crecida del Río Chico en Aguilares.

Alberto Janín, director de Defensa Civil de esa ciudad, aseguró que la situación se encuentra bajo monitoreo permanente, aunque por el momento no fue necesario evacuar familias.

“Tuvimos un pico de creciente alrededor de las 4.30 o 5 de la mañana, cuando se desbordó el Río Chico en el sector oeste del barrio Santa Rosa”, explicó el funcionario. A partir de ese momento, comenzaron a trabajar máquinas del municipio y equipos de emergencia, tareas que continuaban durante la mañana. Asimismo, Janín detalló que el caudal del río sigue siendo muy elevado, al igual que el del río Medina, mientras que el arroyo Barrientos ya muestra una disminución en su nivel.

Embed - "Hay unas 15 viviendas afectadas por el agua" afirma el director de Defensa Civil de Aguilares Detalle de familias evacuadas y afectadas En cuanto a la situación de las familias afectadas, el director de Defensa Civil indicó que la principal preocupación es evitar mayores daños materiales. “La prioridad de la gente es tratar de que no ingrese más agua a sus domicilios. A quienes presentan mayor vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad o niños, los estamos trasladando al hospital por precaución”, explicó.

“Por ahora tenemos registradas unas 15 viviendas afectadas, pero la situación puede variar porque el agua sigue avanzando desde el oeste hacia el este de la ruta”, advirtió. En ese sentido, indicó que personal de Obras Públicas se encuentra drenando alcantarillas y realizando tareas para facilitar el escurrimiento. “Creemos que si el río no aumenta su caudal, la situación podría estabilizarse”, sostuvo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







