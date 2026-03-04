Tres mujeres transportaban 198 cápsulas de droga en un colectivo de Jujuy a Mendoza
Un operativo de Gendarmería Nacional realizado sobre la Ruta Nacional N°9, en territorio de Tucumán, permitió la detención de tres mujeres que transportaban 198 cápsulas con cocaína en sus cuerpos mientras viajaban en un colectivo con itinerario desde San Salvador de Jujuy hacia Mendoza.
El procedimiento se llevó a cabo cuando personal del Escuadrón 55 “Trancas” inspeccionó el ómnibus de larga distancia alrededor del kilómetro 1.358, luego de que las pasajeras comenzaran a manifestar molestias abdominales, lo que despertó sospechas sobre un posible hecho ilícito.
Las tres mujeres de nacionalidad boliviana fueron detenidas este lunes durante la inspección de un colectivo, al momento que los gendarmes notaron que las pasajeras presentaban dolores abdominales, lo que alertó a los uniformados sobre la posibilidad de un hecho ilícito.
Traslado y extracción de las cápsulas
Ante las señales de alerta, las tres mujeres fueron trasladadas inicialmente al Hospital de Trancas para realizar estudios por imágenes que detectaron la presencia de múltiples cuerpos extraños en sus organismos. Posteriormente, fueron llevadas al Centro de Salud Zenón Santillán en San Miguel de Tucumán, donde se evacuaron 198 cápsulas que arrojaron resultado positivo para cocaína tras aplicarse la prueba de campo Narcotest.
El peso total de la droga incautada superó los 2 kilos con 328 gramos, lo que configura un delito grave bajo la ley de estupefacientes.
Secuestro y detenciones
El Juzgado Federal N°1 de Tucumán intervino en el caso y ordenó el secuestro de la droga y la detención de las tres mujeres involucradas. Las sospechosas permanecen alojadas a disposición de la Justicia Federal mientras se continúa el proceso judicial por el transporte de estupefacientes.