Detienen a 27 personas y secuestran 1500 dosis de drogas en Jujuy

En un operativo desplegado durante cinco días consecutivos, la Dirección de Narcotráfico de la Policía de Jujuy realizó 24 procedimientos en distintos puntos de la provincia y detuvo a 27 personas vinculadas a la venta de estupefacientes .

Los procedimientos se llevaron a cabo en el marco de una investigación contra el narcomenudeo.

Como resultado de los operativos, se incautaron:

En total, la droga secuestrada supera las 1.500 dosis listas para su comercialización. El valor estimado del material incautado supera los 4,2 millones de pesos.

Dinero, armas y elementos de fraccionamiento

Además de los estupefacientes, la Policía secuestró $401.140 en efectivo, incluyendo pesos argentinos, dólares estadounidenses y 2.000 pesos chilenos.

Durante los allanamientos también se incautó un revólver calibre 22 con municiones, 11 teléfonos celulares y siete balanzas de precisión, elementos comúnmente utilizados para el fraccionamiento y venta de droga.

Operativos en barrios y detenciones

En la capital jujeña, los procedimientos se concentraron en barrios como Cuyaya, Mariano Moreno y Alto Comedero. En uno de los operativos, en el barrio Tupac Amaru, un investigado intentó escapar por los techos de viviendas colindantes, pero fue detenido cuando intentaba huir con un bolso que contenía estupefacientes listos para la venta.

En Palpalá también se realizaron intervenciones que permitieron desarticular puntos de comercialización, en coordinación con fuerzas de Infantería y el CEOP.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles conexiones y responsabilidades adicionales.