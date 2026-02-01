Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Mientras transcurren las vacaciones y el calendario avanza hacia las mesas de febrero, muchas familias de Jujuy enfrentan un gasto significativo para que los estudiantes puedan rendir las materias pendientes del ciclo lectivo.
De acuerdo a docentes que trabajan con clases particulares, preparar una materia en Jujuy cuesta actualmente entre $120 mil y $150 mil, dependiendo de la asignatura y la carga horaria necesaria.
Cuánto cuesta preparar una materia en Jujuy
Los valores varían según el tipo de materia, el nivel de dificultad y si se trata de una asignatura común o de idioma. Los precios relevados indican:
- Lengua y Literatura: entre $120 mil y $140 mil
- Matemática: entre $130 mil y $140 mil
- Historia: alrededor de $120 mil
- Idiomas (como francés): entre $140 mil y $150 mil
En todos los casos, el monto corresponde a la preparación completa de la materia, ya que en las mesas de febrero los estudiantes deben rendir el programa anual, incluso si adeudan solo un trimestre.
Clases intensivas y poco margen de tiempo
Las mesas de examen están previstas para los días 26 y 27 de febrero, lo que reduce considerablemente el tiempo de preparación. Según docentes consultados, una preparación “tranquila” requiere al menos un mes de trabajo, con un promedio de tres horas semanales por materia.
Esto implica que los estudiantes con tres o cuatro materias previas deben asistir a clases particulares prácticamente todos los días, combinando horarios con distintos profesores.
Aumentos respecto al año pasado
Los valores actuales representan un incremento de entre el 10% y el 20% en comparación con el verano anterior. El aumento se explica, en parte, por los costos asociados al material de estudio.
En materias como Lengua, por ejemplo, muchos estudiantes no cuentan con carpeta completa, lo que obliga a los docentes a armar material teórico adicional, fotocopias y guías de estudio, costos que terminan incorporándose al valor final.
Tutorías escolares y expectativa de las familias
A este escenario se suma la implementación de semanas de tutorías escolares, previstas entre el 18 y el 25 de febrero, lo que llevó a algunas familias a esperar esas instancias antes de contratar clases particulares. Sin embargo, no está confirmado si estas tutorías alcanzan también a estudiantes que ya egresaron y adeudan materias.
Mientras tanto, el gasto sigue siendo una preocupación central para muchos hogares, especialmente en un contexto económico ajustado, donde preparar varias materias puede representar una inversión que supera ampliamente los $400 mil en total.
Con poco tiempo antes de las mesas y costos en alza, estudiar en vacaciones se convierte, para muchas familias jujeñas, en un esfuerzo económico tan grande como académico.
