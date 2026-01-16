viernes 16 de enero de 2026

16 de enero de 2026 - 07:05
Datos.

La canasta de crianza aumentó en 2025: cuánto subió criar a un hijo en Argentina

Durante 2025, el costo de criar a un chico tuvo incrementos que llegan a los $96.000 según la edad, con subas en bienes, servicios y cuidado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

La canasta de crianza mide el gasto mensual necesario para cubrir bienes y servicios básicos y el costo del cuidado, es decir, el tiempo que demandan las tareas de crianza, valorizado según la remuneración del personal de casas particulares.

Cuánto subió la canasta de crianza en 2025

-Menores de 1 año

  • Enero 2025: $393.523

    • Bienes y servicios: $117.088

    • Cuidado: $276.435

  • Diciembre 2025: $460.178

  • Bienes y servicios: $148.236

  • Cuidado: $311.942

Aumento anual: $66.655, lo que representa una suba cercana al 17%.

niños adopcion
Canasta de crianza en Argentina.

Canasta de crianza en Argentina.

-Niños de 1 a 3 años

  • Enero 2025: $467.113

    • Bienes y servicios: $151.187

    • Cuidado: $315.926

  • Diciembre 2025: $547.913

    • Bienes y servicios: $191.408

    • Cuidado: $356.505

Aumento anual: $80.800, equivalente a una suba de 17,3%.

-Niños de 4 a 5 años

  • Enero 2025: $390.009

    • Bienes y servicios: $192.555

    • Cuidado: $197.454

  • Diciembre 2025: $466.596

    • Bienes y servicios: $243.780

    • Cuidado: $222.816

Aumento anual: $76.587, una suba cercana al 19,6%.

-Niños y adolescentes de 6 a 12 años

  • Enero 2025: $490.614

    • Bienes y servicios: $238.866

    • Cuidado: $251.748

  • Diciembre 2025: $586.627

    • Bienes y servicios: $302.411

    • Cuidado: $284.217

Aumento anual: $96.013, con una suba del 19,6%, la más alta del año.

Qué incluye la canasta de crianza

El INDEC explicó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas necesarias para atender a los niños, tomando como referencia el salario del personal de casas particulares.

Los datos muestran que, aunque el aumento mensual de diciembre fue moderado, el acumulado anual de 2025 volvió a dejar en evidencia el peso creciente que tiene la crianza en el presupuesto de las familias argentinas.

