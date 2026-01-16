La canasta de crianza aumentó en 2025: cuánto subió criar a un hijo en Argentina

Durante 2025, el costo de criar a un niño o adolescente en la Argentina registró incrementos. De acuerdo a los datos oficiales del INDEC, la canasta de crianza mostró subas que oscilaron entre el 17% y casi el 20% entre enero y diciembre, según la edad de los chicos.

La canasta de crianza mide el gasto mensual necesario para cubrir bienes y servicios básicos y el costo del cuidado, es decir, el tiempo que demandan las tareas de crianza, valorizado según la remuneración del personal de casas particulares.

Aumento anual: $66.655 , lo que representa una suba cercana al 17% .

-Niños de 1 a 3 años

Enero 2025: $467.113 Bienes y servicios: $151.187 Cuidado: $315.926

Diciembre 2025: $547.913 Bienes y servicios: $191.408 Cuidado: $356.505



Aumento anual: $80.800, equivalente a una suba de 17,3%.

-Niños de 4 a 5 años

Enero 2025: $390.009 Bienes y servicios: $192.555 Cuidado: $197.454

Diciembre 2025: $466.596 Bienes y servicios: $243.780 Cuidado: $222.816



Aumento anual: $76.587, una suba cercana al 19,6%.

-Niños y adolescentes de 6 a 12 años

Enero 2025: $490.614 Bienes y servicios: $238.866 Cuidado: $251.748

Diciembre 2025: $586.627 Bienes y servicios: $302.411 Cuidado: $284.217



Aumento anual: $96.013, con una suba del 19,6%, la más alta del año.

Qué incluye la canasta de crianza

El INDEC explicó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas necesarias para atender a los niños, tomando como referencia el salario del personal de casas particulares.

Los datos muestran que, aunque el aumento mensual de diciembre fue moderado, el acumulado anual de 2025 volvió a dejar en evidencia el peso creciente que tiene la crianza en el presupuesto de las familias argentinas.