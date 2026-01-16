La canasta de crianza aumentó en 2025: cuánto subió criar a un hijo en Argentina

La canasta de crianza mide el gasto mensual necesario para cubrir bienes y servicios básicos y el costo del cuidado, es decir, el tiempo que demandan las tareas de crianza, valorizado según la remuneración del personal de casas particulares.
Cuánto subió la canasta de crianza en 2025
-Menores de 1 año
Enero 2025: $393.523
Bienes y servicios: $117.088
Cuidado: $276.435
Diciembre 2025: $460.178
Bienes y servicios: $148.236
Cuidado: $311.942
Aumento anual: $66.655, lo que representa una suba cercana al 17%.
-Niños de 1 a 3 años
Enero 2025: $467.113
Bienes y servicios: $151.187
Cuidado: $315.926
Diciembre 2025: $547.913
Bienes y servicios: $191.408
Cuidado: $356.505
Aumento anual: $80.800, equivalente a una suba de 17,3%.
-Niños de 4 a 5 años
Enero 2025: $390.009
Bienes y servicios: $192.555
Cuidado: $197.454
Diciembre 2025: $466.596
Bienes y servicios: $243.780
Cuidado: $222.816
Aumento anual: $76.587, una suba cercana al 19,6%.
-Niños y adolescentes de 6 a 12 años
Enero 2025: $490.614
Bienes y servicios: $238.866
Cuidado: $251.748
Diciembre 2025: $586.627
Bienes y servicios: $302.411
Cuidado: $284.217
Aumento anual: $96.013, con una suba del 19,6%, la más alta del año.
Qué incluye la canasta de crianza
El INDEC explicó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas necesarias para atender a los niños, tomando como referencia el salario del personal de casas particulares.
Los datos muestran que, aunque el aumento mensual de diciembre fue moderado, el acumulado anual de 2025 volvió a dejar en evidencia el peso creciente que tiene la crianza en el presupuesto de las familias argentinas.