Productos necesarios para recién nacido

La reciente actualización del INDEC reveló que la canasta de crianza —que contempla gastos mensuales en bienes, servicios básicos y el costo del tiempo dedicado al cuidado de los niños— registró incrementos de entre el 17% y el 20% durante 2025, según la edad de los chicos. En total, el aumento anual fue de $66.655, lo que equivale a una suba cercana al 17%.

Frente a este escenario, TodoJujuy.com relevó comercios de la capital jujeña para conocer cuánto cuesta hoy la crianza de un recién nacido en la provincia. Pablo Linares, comerciante del rubro, detalló los precios actuales y el impacto en las familias.

El costo de armar un combo básico para recién nacidos Según el comerciante, una canasta de crianza destinada a un bebé recién nacido —incluyendo productos esenciales— puede dividirse en tres niveles: económica, intermedia y premium.

productos crianza niños (1) Los valores actuales muestran fuertes variaciones: Fórmulas infantiles: entre $24.000 y $50.000, según marca y presentación (líquidas o en polvo).

Mamaderas: desde $7.500 a $10.000, dependiendo de la calidad y la marca. Un combo de higiene y cuidado básico —aceite, loción, pañales, toallas húmedas, algodón y óleo calcáreo— ronda los $30.000.

Gasto mensual estimado: hasta $200.000 por niño El consumo semanal pesa fuerte en el presupuesto familiar. Linares explicó que los productos esenciales como pañales y leche se reponen cada semana, lo que lleva a un gasto promedio de: $50.000 por semana

$200.000 por mes, solo en insumos básicos para un recién nacido Embed - PABLO LINARES - Vendedor - Cuánto cuesta la canasta de crianza de un recién nacido en Jujuy Cambios en el consumo Con la suba de precios, las familias ajustan sus hábitos de compra. El comerciante sostuvo que hoy se observa un cambio evidente. “Estamos notando que la gente compra segundas marcas, fracciona las leches, se van por fórmulas líquidas y no tanto en polvo”, puntualizó Linares.

