Canasta escolar 2026: los útiles subieron un 12% con respecto al año pasado

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias argentinas ajustan el presupuesto para el regreso a clases. Un relevamiento de Focus Market reveló que la canasta escolar para primaria aumentó un 12% interanual, por debajo de la inflación, mientras que la canasta de secundaria registró subas más fuertes.

Según Focus Market, una lista básica de útiles para alumnos de primaria —con artículos esenciales y mochila simple— cuesta en promedio $63.636, frente a los $56.265 de 2025. Esto representa un aumento del 12%, muy por debajo de la inflación acumulada.

Un combo más completo que incluye mochila básica con tiras, cartuchera y guardapolvo unisex alcanza los $118.863, también con suba del 12% respecto al año pasado. En el caso de mochilas con tiras, el precio incluso bajó 5%, gracias a stock remanente y mayor presencia de importados en el mercado.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que esta moderación de precios se debe a la oferta abundante, productos importados, altos stocks y fuerte competencia en el sector, lo que mantiene los precios contenidos.

Opciones premium y guardapolvos

Para quienes buscan combinaciones más completas, un combo premium con mochila con carro, diseño 3D, cartuchera de dos pisos y guardapolvo llega a $241.088, con un aumento interanual de apenas 4%.

El guardapolvo promedio se ubicó en $37.849, un 13% más que en 2025. Di Pace destacó que los menores aumentos se observaron en mochilas y cartucheras, gracias al stock remanente y estrategias comerciales que buscan sostener ventas en un consumo más moderado.

Canasta para secundaria: aumentos más marcados

El panorama cambia para secundaria. Un combo completo de 28 útiles subió 26%, pasando de $54.675 en 2025 a $68.593 este año.

Un paquete con mochila básica, cartuchera tipo canopla y útiles específicos asciende a $95.592, un 15% más que en 2025. Según Di Pace, las subas responden a mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más altos y menor posibilidad de reemplazar por marcas económicas.

Estrategias de los comercios

Aunque los aumentos de la canasta escolar general se mantienen por debajo de la inflación, los consumidores siguen cautelosos y selectivos. Los comercios, por su parte, impulsan promociones, descuentos y mayor variedad de productos —con fuerte presencia de importados— para incentivar las compras antes del inicio de clases.