Canasta escolar 2026: los útiles subieron un 12% con respecto al año pasado

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, las familias argentinas ajustan el presupuesto para el regreso a clases. Un relevamiento de Focus Market reveló que la canasta escolar para primaria aumentó un 12% interanual, por debajo de la inflación, mientras que la canasta de secundaria registró subas más fuertes.
Canasta escolar para primaria: subas moderadas
Según Focus Market, una lista básica de útiles para alumnos de primaria —con artículos esenciales y mochila simple— cuesta en promedio $63.636, frente a los $56.265 de 2025. Esto representa un aumento del 12%, muy por debajo de la inflación acumulada.
Un combo más completo que incluye mochila básica con tiras, cartuchera y guardapolvo unisex alcanza los $118.863, también con suba del 12% respecto al año pasado. En el caso de mochilas con tiras, el precio incluso bajó 5%, gracias a stock remanente y mayor presencia de importados en el mercado.
Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que esta moderación de precios se debe a la oferta abundante, productos importados, altos stocks y fuerte competencia en el sector, lo que mantiene los precios contenidos.
Opciones premium y guardapolvos
Para quienes buscan combinaciones más completas, un combo premium con mochila con carro, diseño 3D, cartuchera de dos pisos y guardapolvo llega a $241.088, con un aumento interanual de apenas 4%.
El guardapolvo promedio se ubicó en $37.849, un 13% más que en 2025. Di Pace destacó que los menores aumentos se observaron en mochilas y cartucheras, gracias al stock remanente y estrategias comerciales que buscan sostener ventas en un consumo más moderado.
Canasta para secundaria: aumentos más marcados
El panorama cambia para secundaria. Un combo completo de 28 útiles subió 26%, pasando de $54.675 en 2025 a $68.593 este año.
Un paquete con mochila básica, cartuchera tipo canopla y útiles específicos asciende a $95.592, un 15% más que en 2025. Según Di Pace, las subas responden a mayor dependencia de insumos importados, costos de reposición más altos y menor posibilidad de reemplazar por marcas económicas.
Estrategias de los comercios
Aunque los aumentos de la canasta escolar general se mantienen por debajo de la inflación, los consumidores siguen cautelosos y selectivos. Los comercios, por su parte, impulsan promociones, descuentos y mayor variedad de productos —con fuerte presencia de importados— para incentivar las compras antes del inicio de clases.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.