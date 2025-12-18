jueves 18 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de diciembre de 2025 - 09:34
Educación.

Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

El Ministerio de Educación definió el cronograma oficial para 2026. Incluye inicio de clases, exámenes, jornadas institucionales y recesos.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Anuario Escolar 2026 en Jujuy.

Anuario Escolar 2026 en Jujuy.

Lee además
la fiesta nacional de los estudiantes 2026 ya tiene fecha confirmada
¡Atención!

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene fecha confirmada
Transporte de media distancia Jujuy
Atención.

Desde enero aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos

La información resulta central para docentes, estudiantes y familias, ya que permite anticipar el comienzo de actividades, los momentos de evaluación, los recesos y las jornadas institucionales previstas a lo largo del año.

Período escolar común: fechas oficiales

El período escolar común inicia su actividad administrativa y pedagógica a mediados de febrero y se extiende hasta diciembre. El detalle completo es el siguiente:

  • 18 de febrero: inicio del período escolar.
  • 18 y 19 de febrero: exámenes para estudiantes con materias pendientes (nivel secundario).
  • 20 de febrero: primera jornada institucional, sin clases.
  • 23 de febrero: inicio de las clases.
  • 2 de julio: segunda jornada institucional.
  • 13 al 24 de julio: receso escolar de invierno.
  • 12 y 13 de agosto: exámenes para materias pendientes, sin actividad áulica (nivel secundario).
  • 13 y 14 de octubre: nueva instancia de exámenes, con suspensión de clases (nivel secundario).
  • 17 al 26 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptan su actividad escolar.
  • 11 de noviembre: tercera jornada institucional.
  • 18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo 2026.

Clases en Jujuy
Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).

Clases en Jujuy (imagen ilustrativa).

Período escolar especial en la Puna

El período escolar especial presenta un cronograma diferenciado, adaptado a las condiciones climáticas de la región. Las fechas establecidas son las siguientes:

  • 20 de agosto de 2026: inicio del período escolar.
  • 21 de agosto de 2026: primera jornada institucional.
  • 24 de agosto de 2026: inicio de clases.
  • 17 al 26 de septiembre de 2026: Fiesta Nacional de los Estudiantes.
  • 27 de enero de 2027: segunda jornada institucional.
  • 12 de mayo de 2027: tercera jornada institucional.
  • 22 de junio de 2027: finalización de las clases en la región de la Puna.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 ya tiene fecha confirmada

Desde enero aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos

"Ni un derecho menos": ADIUNJu se suma a la marcha nacional contra la reforma laboral

Federico Otaola será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy en 2026

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Lo que se lee ahora
En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Paraguas en mano.

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Asueto por las fiestas
Decreto.

Habrá asueto administrativo y escolar para el 24 y 31 de diciembre: desde qué hora será

Incidentes en Salta.
Salta.

Enfrentamiento a tiros y pedradas entre bagayeros y prefectura en Aguas Blancas

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN
Pronóstico.

A una semana de Navidad: cómo estará el tiempo en Jujuy según el SMN

Dólares cara chica.
Economía.

Dólares "cara chica": qué pasará con los billetes antiguos y deteriorados en los bancos

Gremios marcharan contra la reforma laboral.
18D.

Gremios jujeños marcharán este jueves contra la reforma laboral

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel