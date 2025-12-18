Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

Anuario Escolar 2026 en Jujuy.

El anuario escolar 2026 en Jujuy ya se encuentra definido y establece las fechas clave que regirán el ciclo lectivo en los establecimientos educativos de la provincia. El esquema incluye el período escolar común y el período escolar especial correspondiente a la región de la Puna, con diferencias en el inicio, desarrollo y finalización de las clases.

La información resulta central para docentes, estudiantes y familias, ya que permite anticipar el comienzo de actividades, los momentos de evaluación, los recesos y las jornadas institucionales previstas a lo largo del año.

Período escolar común: fechas oficiales El período escolar común inicia su actividad administrativa y pedagógica a mediados de febrero y se extiende hasta diciembre. El detalle completo es el siguiente:

18 de febrero : inicio del período escolar.

: inicio del período escolar. 18 y 19 de febrero : exámenes para estudiantes con materias pendientes (nivel secundario).

: exámenes para estudiantes con materias pendientes (nivel secundario). 20 de febrero : primera jornada institucional, sin clases.

: primera jornada institucional, sin clases. 23 de febrero : inicio de las clases.

: inicio de las clases. 2 de julio : segunda jornada institucional.

: segunda jornada institucional. 13 al 24 de julio : receso escolar de invierno.

: receso escolar de invierno. 12 y 13 de agosto : exámenes para materias pendientes, sin actividad áulica (nivel secundario).

: exámenes para materias pendientes, sin actividad áulica (nivel secundario). 13 y 14 de octubre : nueva instancia de exámenes, con suspensión de clases (nivel secundario).

: nueva instancia de exámenes, con suspensión de clases (nivel secundario). 17 al 26 de septiembre : Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptan su actividad escolar.

: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptan su actividad escolar. 11 de noviembre : tercera jornada institucional.

: tercera jornada institucional. 18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo 2026.

Clases en Jujuy Clases en Jujuy (imagen ilustrativa). Período escolar especial en la Puna El período escolar especial presenta un cronograma diferenciado, adaptado a las condiciones climáticas de la región. Las fechas establecidas son las siguientes: 20 de agosto de 2026 : inicio del período escolar.

: inicio del período escolar. 21 de agosto de 2026 : primera jornada institucional.

: primera jornada institucional. 24 de agosto de 2026 : inicio de clases.

: inicio de clases. 17 al 26 de septiembre de 2026 : Fiesta Nacional de los Estudiantes.

: Fiesta Nacional de los Estudiantes. 27 de enero de 2027 : segunda jornada institucional.

: segunda jornada institucional. 12 de mayo de 2027 : tercera jornada institucional.

: tercera jornada institucional. 22 de junio de 2027: finalización de las clases en la región de la Puna.

