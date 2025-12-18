Anuario escolar 2026 en Jujuy: todas las fechas del ciclo lectivo

La información resulta central para docentes, estudiantes y familias, ya que permite anticipar el comienzo de actividades, los momentos de evaluación, los recesos y las jornadas institucionales previstas a lo largo del año.
Período escolar común: fechas oficiales
El período escolar común inicia su actividad administrativa y pedagógica a mediados de febrero y se extiende hasta diciembre. El detalle completo es el siguiente:
18 de febrero: inicio del período escolar.
18 y 19 de febrero: exámenes para estudiantes con materias pendientes (nivel secundario).
20 de febrero: primera jornada institucional, sin clases.
23 de febrero: inicio de las clases.
2 de julio: segunda jornada institucional.
13 al 24 de julio: receso escolar de invierno.
12 y 13 de agosto: exámenes para materias pendientes, sin actividad áulica (nivel secundario).
13 y 14 de octubre: nueva instancia de exámenes, con suspensión de clases (nivel secundario).
17 al 26 de septiembre: Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante esos días, las instituciones adaptan su actividad escolar.
11 de noviembre: tercera jornada institucional.
18 de diciembre: finalización del ciclo lectivo 2026.
Período escolar especial en la Puna
El período escolar especial presenta un cronograma diferenciado, adaptado a las condiciones climáticas de la región. Las fechas establecidas son las siguientes:
20 de agosto de 2026: inicio del período escolar.
21 de agosto de 2026: primera jornada institucional.
24 de agosto de 2026: inicio de clases.
17 al 26 de septiembre de 2026: Fiesta Nacional de los Estudiantes.
27 de enero de 2027: segunda jornada institucional.
12 de mayo de 2027: tercera jornada institucional.
22 de junio de 2027: finalización de las clases en la región de la Puna.