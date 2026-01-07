Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia

La Secretaría de Educación oficializó el calendario escolar 2026 para todo el país, luego de la definición de los feriados nacionales y provinciales. Las 24 jurisdicciones garantizaron el cumplimiento de 190 días efectivos de clases, tal como establece la normativa vigente.

Provincias por provincias, cuándo inician las clases BUENOS AIRES 02/03/26

CABA 25/02/26

CATAMARCA 02/03/26

CHACO 02/03/26

CHUBUT 23/02/26

CÓRDOBA 02/03/2606

CORRIENTES 02/03/26

ENTRE RÍOS 02/03/2606

FORMOSA 02/03/26

JUJUY 23/02/26

LA PAMPA 02/03/26

LA RIOJA 02/03/26

MENDOZA 25/02/26

MISIONES 02/03/26

NEUQUÉN 25/02/26

RÍO NEGRO 02/03/26

SALTA02/03/26

SAN JUAN 02/03/26

SAN LUIS 23/02/26

SANTA CRUZ 25/02/26

SANTA FE 02/03/26

SANTIAGO DEL ESTERO 18/02/26

TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 24/02/26

TUCUMÁN02/03/26 docente aulas.jpg Receso invernal en todo el país En cuanto al receso invernal, Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero y Chaco fijaron las vacaciones de invierno del 20 al 31 de julio.

En tanto, en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el descanso escolar se extenderá del 6 al 17 de julio. Mientras que Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán tendrán receso del 13 al 24 de julio.

aulas vacias clases.jpg Cierres del ciclo lectivo 2026 Respecto al cierre del ciclo lectivo, Formosa finalizará las clases el 17 de diciembre, mientras que CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán concluirán el 18 de diciembre.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones cerrarán el ciclo el 22 de diciembre, y La Pampa lo hará el 23 de diciembre.

