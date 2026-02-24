En 2025, la actividad económica en Argentina creció 4,4% según el INDEC

Según los datos difundidos por el INDEC, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) , la economía en Argentina mostró una mejora en diciembre , lo que permitió que el año termine con una expansión acumulada del 4,4%.

En el último mes del año, la actividad avanzó 1,8% respecto de noviembre, un dato que fue leído por el Gobierno como un alivio tras la desaceleración observada en los meses previos. El repunte estuvo motorizado principalmente por el desempeño del sector agropecuario , que tuvo un fuerte crecimiento interanual impulsado por una cosecha récord de trigo, y por la intermediación financiera, que también mostró un avance significativo.

De acuerdo al informe oficial, once de los sectores relevados por el INDEC crecieron en la comparación interanual. El rubro Agricultura, ganadería, caza y silvicultura encabezó las subas, seguido por los servicios financieros. En conjunto, ambos sectores explicaron buena parte del crecimiento del EMAE de diciembre.

En contraste, la industria manufacturera y el comercio continuaron mostrando señales de debilidad. Ambos sectores cerraron el año con caídas en la comparación interanual y restaron puntos al resultado general de la actividad. Este desempeño refleja que la recuperación no es homogénea y que todavía hay ramas de la economía que enfrentan dificultades.

Las proyecciones privadas mostraron diferencias respecto del ritmo del repunte. Consultoras como Analytica señalaron que la mejora fue leve y concentrada en sectores puntuales como la construcción y el consumo de bienes durables, mientras que otras mediciones, como la de Orlando Ferreres & Asociados, advirtieron una desaceleración hacia el cierre del año.

Pese a las divergencias, los analistas coincidieron en que 2025 mostró un comportamiento heterogéneo de la economía: el agro, la minería y algunos servicios empujaron el crecimiento, mientras que la industria, el consumo y el empleo formal todavía no lograron una recuperación sostenida.