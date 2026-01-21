La actividad económica en Argentina durante noviembre cayó 0,3%

Foto ilustrativa.

La actividad económica argentina registró en noviembre de 2025 una nueva caída y encendió señales de alerta sobre el ritmo de recuperación hacia el cierre del año. De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró una baja del 0,3% interanual y también un descenso del 0,3% respecto de octubre, en la medición desestacionalizada.

De esta manera, la economía acumula dos meses consecutivos de contracción, luego de la caída registrada en octubre. En tanto, el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones frente al mes anterior, lo que refuerza la idea de un estancamiento en el nivel de actividad.

Un crecimiento desigual, con pocos motores activos El análisis sectorial del EMAE muestra un escenario heterogéneo. En la comparación con noviembre de 2024, diez sectores lograron crecer, aunque el impulso estuvo concentrado en muy pocas actividades.

Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron: Intermediación financiera , con un crecimiento del 13,9% , explicado principalmente por el mayor volumen de operaciones de agentes y sociedades de bolsa.

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura , que avanzó 10,5% , favorecida por mejores condiciones productivas.

Explotación de minas y canteras, con una suba del 7%. La intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en el resultado general del EMAE, seguido por el agro. Entre ambos aportaron 0,94 puntos porcentuales a la variación interanual.

La actividad económica creció 5,8% interanual en el primer trimestre de 2025. La actividad económica en Argentina. Industria, comercio y pesca, los más golpeados En contraste, cinco sectores registraron caídas interanuales, con fuertes impactos en actividades vinculadas al consumo y la producción industrial. Las bajas más pronunciadas fueron: Pesca : -25%

Industria manufacturera : -8,2%

Comercio mayorista, minorista y reparaciones : -6,2%

Construcción : -2,3%

Administración pública y defensa: -0,6% Estos rubros restaron en conjunto 2,23 puntos porcentuales al EMAE, explicando gran parte del retroceso general de la actividad. Señales de alerta hacia el cierre de 2025 Desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) advirtieron que, si bien el EMAE todavía muestra crecimiento en el acumulado anual, los últimos datos mensuales reflejan una clara pérdida de dinamismo. “La recuperación sigue siendo heterogénea y concentrada en pocos sectores, mientras que la actividad ligada al consumo y la industria continúa mostrando señales de fragilidad”, señalaron.

