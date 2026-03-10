miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 19:53
Política.

Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

En el cierre de la primera jornada de "Argentina Week", referentes de organismos de financiamiento externo de Estados Unidos remarcaron las oportunidades que hoy ofrece la Argentina.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Argentina Week en New York.

Argentina Week en New York.

Lee además
Foto ilustrativa. video
Justicia.

Ley Penal Juvenil: "Más importante es saber por qué un menor comete delito y no cómo se lo pena"
Femicidios.
Alarmante.

En lo que va de 2026 hubo 48 femicidios en Argentina: una mujer asesinada cada 33 horas

En el panel, titulado “Financiando el futuro”, participaron Ben Black, CEO de la International Development Finance Corporation (DFC), y John Jovanovic, presidente del Exim Bank, la agencia de créditos para exportaciones de Estados Unidos. Ambos coincidieron en destacar el momento que atraviesa la Argentina y el potencial que observan para nuevos negocios e inversiones.

Javier Milei - Argentina Week

Financiamiento, reformas y una nueva mirada sobre la Argentina

Durante la exposición, los dos funcionarios resaltaron que el escenario actual abre mejores condiciones para trabajar con el país. Según lo publicado por Infobae, remarcaron el impacto de las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei y señalaron que ese nuevo contexto político y regulatorio facilita el vínculo con inversores y organismos internacionales.

Uno de los conceptos más destacados del panel fue que hoy resulta “más fácil” hacer negocios con la Argentina. En esa línea, los representantes de DFC y Exim Bank pusieron el foco en la posibilidad de avanzar en alianzas de largo plazo entre empresas argentinas y estadounidenses, con financiamiento, tecnología y desarrollo de cadenas de valor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2031501924462117138&partner=&hide_thread=false

Qué dijeron los organismos de financiamiento de EEUU

De acuerdo con la crónica, desde el Exim Bank señalaron que la Argentina atraviesa un punto de inflexión y que este contexto debería aprovecharse para construir una relación económica “duradera y exitosa” con Estados Unidos. También remarcaron la importancia de consolidar una conexión de doble vía entre ambos países.

Por su parte, desde la DFC destacaron que las reformas implementadas por el Gobierno fueron “significativas” y marcaron que el organismo puede adaptarse a distintas formas de inversión, con una lógica cercana a la del financiamiento privado orientado a mercados en crecimiento.

Además, ambos coincidieron en que las firmas argentinas interesadas en asociarse con compañías estadounidenses o acceder a financiamiento y tecnología pueden acercarse de manera directa a estas agencias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ley Penal Juvenil: "Más importante es saber por qué un menor comete delito y no cómo se lo pena"

En lo que va de 2026 hubo 48 femicidios en Argentina: una mujer asesinada cada 33 horas

Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que no habrá "cimbronazos" en el precio de la nafta

Argentina presentó una moción de emergencia en EE.UU. por el juicio de YPF

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para convertirse en nuevo DT de River

Lo que se lee ahora
Imputados del caso de María Luz Herrera.
Chaco.

Caso María Luz Herrera: uno de los imputados fue llevado al Complejo Penitenciario

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel