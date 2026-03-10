Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

Argentina Week en New York.

La primera jornada de Argentina Week, el evento de promoción del país que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en Nueva York, cerró con un panel centrado en financiamiento, inversión y relación económica con Estados Unidos. La actividad fue moderada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y reunió a referentes de dos organismos clave del financiamiento externo norteamericano.

En el panel, titulado “Financiando el futuro”, participaron Ben Black, CEO de la International Development Finance Corporation (DFC), y John Jovanovic, presidente del Exim Bank, la agencia de créditos para exportaciones de Estados Unidos. Ambos coincidieron en destacar el momento que atraviesa la Argentina y el potencial que observan para nuevos negocios e inversiones.

Javier Milei - Argentina Week Financiamiento, reformas y una nueva mirada sobre la Argentina Durante la exposición, los dos funcionarios resaltaron que el escenario actual abre mejores condiciones para trabajar con el país. Según lo publicado por Infobae, remarcaron el impacto de las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei y señalaron que ese nuevo contexto político y regulatorio facilita el vínculo con inversores y organismos internacionales.

Uno de los conceptos más destacados del panel fue que hoy resulta “más fácil” hacer negocios con la Argentina. En esa línea, los representantes de DFC y Exim Bank pusieron el foco en la posibilidad de avanzar en alianzas de largo plazo entre empresas argentinas y estadounidenses, con financiamiento, tecnología y desarrollo de cadenas de valor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSalud_Ar/status/2031501924462117138&partner=&hide_thread=false ARGENTINA PRESENTA EL POTENCIAL EN SALUD



El nuevo escenario económico abre oportunidades para que el sector farmacéutico y biotecnológico argentino aumente su capacidad productiva, atraiga inversiones y amplíe sus exportaciones.



En Argentina Week, el ministro de Salud de la… pic.twitter.com/7ypsppUqGe — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) March 10, 2026 Qué dijeron los organismos de financiamiento de EEUU De acuerdo con la crónica, desde el Exim Bank señalaron que la Argentina atraviesa un punto de inflexión y que este contexto debería aprovecharse para construir una relación económica “duradera y exitosa” con Estados Unidos. También remarcaron la importancia de consolidar una conexión de doble vía entre ambos países. Por su parte, desde la DFC destacaron que las reformas implementadas por el Gobierno fueron “significativas” y marcaron que el organismo puede adaptarse a distintas formas de inversión, con una lógica cercana a la del financiamiento privado orientado a mercados en crecimiento. Además, ambos coincidieron en que las firmas argentinas interesadas en asociarse con compañías estadounidenses o acceder a financiamiento y tecnología pueden acercarse de manera directa a estas agencias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.