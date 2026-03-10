Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

En el panel, titulado “Financiando el futuro”, participaron Ben Black, CEO de la International Development Finance Corporation (DFC), y John Jovanovic, presidente del Exim Bank, la agencia de créditos para exportaciones de Estados Unidos. Ambos coincidieron en destacar el momento que atraviesa la Argentina y el potencial que observan para nuevos negocios e inversiones.
Financiamiento, reformas y una nueva mirada sobre la Argentina
Durante la exposición, los dos funcionarios resaltaron que el escenario actual abre mejores condiciones para trabajar con el país. Según lo publicado por Infobae, remarcaron el impacto de las reformas impulsadas por la gestión de Javier Milei y señalaron que ese nuevo contexto político y regulatorio facilita el vínculo con inversores y organismos internacionales.
Uno de los conceptos más destacados del panel fue que hoy resulta “más fácil” hacer negocios con la Argentina. En esa línea, los representantes de DFC y Exim Bank pusieron el foco en la posibilidad de avanzar en alianzas de largo plazo entre empresas argentinas y estadounidenses, con financiamiento, tecnología y desarrollo de cadenas de valor.
Qué dijeron los organismos de financiamiento de EEUU
De acuerdo con la crónica, desde el Exim Bank señalaron que la Argentina atraviesa un punto de inflexión y que este contexto debería aprovecharse para construir una relación económica “duradera y exitosa” con Estados Unidos. También remarcaron la importancia de consolidar una conexión de doble vía entre ambos países.
Por su parte, desde la DFC destacaron que las reformas implementadas por el Gobierno fueron “significativas” y marcaron que el organismo puede adaptarse a distintas formas de inversión, con una lógica cercana a la del financiamiento privado orientado a mercados en crecimiento.
Además, ambos coincidieron en que las firmas argentinas interesadas en asociarse con compañías estadounidenses o acceder a financiamiento y tecnología pueden acercarse de manera directa a estas agencias.