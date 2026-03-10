miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de marzo de 2026 - 20:19
Chaco.

Caso María Luz Herrera: uno de los imputados fue llevado al Complejo Penitenciario

Darío Ezequiel Godoy Florentín, imputado por el femicidio de la jujeña Luz Herrera, fue trasladado al Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Imputados del caso de María Luz Herrera.

Imputados del caso de María Luz Herrera.

Uno de los principales detenidos en la causa por el femicidio de la jujeña María Luz Herrera fue trasladado a una unidad carcelaria. Se trata de Darío Ezequiel Godoy Florentín, quien dejó la comisaría de La Clotilde y fue llevado al Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Lee además
Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera
Chaco.

Caso María Luz Herrera: día clave por el juicio y nueva marcha por justicia
María Luz Herrera
Chaco.

El juicio por el femicidio de María Luz Herrera sería en el 2026

La medida se concretó este martes, luego de un pedido formal realizado por la Fiscalía que lleva adelante la investigación. La solicitud había sido presentada el 5 de marzo ante el Servicio Penitenciario Provincial.

El pedido de la fiscalía y el traslado al penal

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía solicitó que Godoy Florentín fuera retirado de la dependencia policial donde estaba alojado y trasladado a una unidad carcelaria provincial.

Tras la intervención de la Dirección General de Seguridad y Criminología de la provincia, el traslado finalmente se realizó cinco días después de presentada la solicitud judicial.

Godoy Florentín era la pareja de María Luz Herrera, la joven oriunda de Jujuy que permanece desaparecida desde el 26 de septiembre de 2023. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

Quiénes están detenidos en la causa

En el expediente también permanece detenido Darío Ismael Godoy Ojeda, padre del principal acusado. En su caso, está señalado como partícipe necesario o encubridor del crimen.

Además, trascendió que este miércoles declararán testigos que mantuvieron comunicación telefónica con padre e hijo durante los días considerados claves en la investigación.

caso maria luz herrera

Hasta ahora, ambos imputados permanecían detenidos en dependencias policiales del interior provincial. En el caso de Godoy Ojeda, la Justicia le había concedido inicialmente el beneficio de prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pero esa medida fue revocada después de constatarse el incumplimiento de las condiciones impuestas.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Caso María Luz Herrera: día clave por el juicio y nueva marcha por justicia

El juicio por el femicidio de María Luz Herrera sería en el 2026

El desesperado pedido de la madre de María Luz Herrera: "Queremos saber que le hicieron y dónde está"

Caso María Luz Herrera: la estremecedora hipótesis del fiscal sobre el asesinato

Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

Lo que se lee ahora
Argentina Week en New York.
Política.

Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

Por  Victoria Marín

Las más leídas

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno video
Conflicto.

Reclamo policial en Jujuy: este martes continuará la negociación salarial con el Gobierno

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas video
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel