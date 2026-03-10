Caso María Luz Herrera: uno de los imputados fue llevado al Complejo Penitenciario

Uno de los principales detenidos en la causa por el femicidio de la jujeña María Luz Herrera fue trasladado a una unidad carcelaria. Se trata de Darío Ezequiel Godoy Florentín , quien dejó la comisaría de La Clotilde y fue llevado al Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña .

La medida se concretó este martes, luego de un pedido formal realizado por la Fiscalía que lleva adelante la investigación. La solicitud había sido presentada el 5 de marzo ante el Servicio Penitenciario Provincial.

De acuerdo con la información conocida, la Fiscalía solicitó que Godoy Florentín fuera retirado de la dependencia policial donde estaba alojado y trasladado a una unidad carcelaria provincial.

Tras la intervención de la Dirección General de Seguridad y Criminología de la provincia, el traslado finalmente se realizó cinco días después de presentada la solicitud judicial.

Godoy Florentín era la pareja de María Luz Herrera, la joven oriunda de Jujuy que permanece desaparecida desde el 26 de septiembre de 2023. Está imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo -femicidio- y en contexto de violencia de género, en calidad de autor.

Quiénes están detenidos en la causa

En el expediente también permanece detenido Darío Ismael Godoy Ojeda, padre del principal acusado. En su caso, está señalado como partícipe necesario o encubridor del crimen.

Además, trascendió que este miércoles declararán testigos que mantuvieron comunicación telefónica con padre e hijo durante los días considerados claves en la investigación.

Hasta ahora, ambos imputados permanecían detenidos en dependencias policiales del interior provincial. En el caso de Godoy Ojeda, la Justicia le había concedido inicialmente el beneficio de prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pero esa medida fue revocada después de constatarse el incumplimiento de las condiciones impuestas.

La desaparición de María Luz Herrera

María Luz Herrera, de 26 años, desapareció el 26 de septiembre de 2023 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Ese día su rastro se perdió y no volvió a establecer contacto, no hallando el cuerpo ni se pudo confirmar su paradero.