Escándalo de ANDIS: renunció una funcionaria de Economía vinculada al caso

El caso ANDIS provocó movimientos inesperados tanto en la administración nacional como en el Ministerio de Economía . La justicia llevó a cabo un operativo en el domicilio de Ornella Calvete , quien hasta hace pocos días se desempeñaba como directora nacional de desarrollo regional y sectorial dentro de la Secretaría de Industria y Comercio , dependiente de Economía.

Durante la inspección, se informó que se secuestraron aproximadamente 700.000 dólares y otras divisas en la residencia de la funcionaria. Esta información se difundió en simultáneo con la confirmación oficial de la renuncia de Calvete , presentada tras el estallido del escándalo.

La renuncia de la funcionaria se concretó en las últimas horas, luego de que se difundiera dentro del Ministerio de Economía el descubrimiento realizado por la Justicia en su domicilio.

En la dependencia a cargo de Luis Caputo , específicamente en la Secretaría de Industria y Comercio , donde Calvete ejercía sus funciones, se consideró que su continuidad ya no era viable a la luz de la investigación. Por ello, aceptaron su dimisión y comenzaron a organizar quién la sucedería en el cargo.

La investigación judicial que involucra a Calvete surgió a partir de sospechas de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En el marco de la causa, el Ministerio Público Fiscal solicitó varios allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, enfocados en funcionarios de niveles intermedios y superiores dentro de organismos estatales.

Tras estos procedimientos, se informó que en la residencia de Calvete se incautaron efectivo, documentación y dispositivos electrónicos, elementos que reforzaron las sospechas sobre posibles actos de corrupción vinculados a contratos con proveedores del Estado y presuntos retornos indebidos.

Coimas en la ANDIS. Spagnuolo borró datos de su teléfono celular un día antes del allanamiento.

Según los registros, el 12 de septiembre de 2025 Ornella Calvete informó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de efectivos policiales en la planta baja de su hogar. En un mensaje, escribió: “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”.

Tras un breve intercambio de saludos, la funcionaria indicó que se trataba de una falsa alarma, aunque la conversación continuó con referencias a stickers y comentarios personales. Durante el diálogo, el padre le recomendó seguir las instrucciones y también abordó asuntos relacionados con la situación económica de la empresa INDECOM y la disponibilidad de dinero en efectivo.

Coimas en ANDIS: "Digo que me lo prestó alguien", dijo la ex funcionaria

El informe del fiscal precisó que, en esa charla, Miguel Ángel Calvete le sugirió cómo responder si alguien preguntaba por los fondos: “por si entran acá y me ven con mossca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

El ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Recolección de evidencias en su domicilio

La importancia de los vínculos familiares quedó en evidencia en otra conversación, registrada el 10 de septiembre de 2025. En ella, Calvete consultó sobre un encuentro con Claudio, ligado a una conocida ortopedia. Su padre confirmó que la reunión se llevaría a cabo y le prometió recompensas en caso de un resultado favorable: “una lambo, una granja, lo que quieras”.

Por otra parte, la Justicia precisó la fecha y la cantidad exacta del dinero incautado en la vivienda de la funcionaria. El 9 de octubre de 2025, los fiscales intervinieron el domicilio y contabilizaron aproximadamente 700.000 dólares en diversas monedas extranjeras. También se secuestraron anotaciones y aparatos electrónicos vinculados a la investigación. Todos los elementos quedaron bajo custodia del juez encargado del caso.

La magnitud del hallazgo provocó un fuerte impacto en los organismos gubernamentales y aceleró las medidas políticas, según reconstruyó la redacción del medio.

Diego Spagnuolo En los audios que se filtraron, el otrora titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, hablaba del pago de coimas.

Voceros del Ministerio de Economía indicaron que el desarrollo de la causa judicial aceleró la dimisión de Calvete y la planificación de reemplazos para su cargo. No se dieron a conocer nombres de posibles sucesores, aunque desde la cartera aseguraron que la gestión del área continuó sin interrupciones.

En paralelo, cobró relevancia la citación judicial a Miguel Ángel Calvete, coincidiendo con el escándalo de su hija. Según se informó, el padre de la exfuncionaria se presentó ante los tribunales federales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en el marco del llamado “caso ANDIS”.

De los mensajes revisados por la fiscalía se desprende que la familia ya mostraba inquietud sobre el dinero y la posibilidad de investigaciones semanas antes de los allanamientos. La expresión “por si entran acá y me ven con mossca” hace referencia de manera directa a la eventual detección de fondos irregulares por parte de la Justicia.

Los cuadernos de Miguel Angel Calvete.

Por el momento, los tribunales no informaron avances respecto a nuevas imputaciones ni sobre posibles pedidos de medidas más estrictas contra los implicados. Hasta ahora, la principal novedad ha sido la renuncia de Calvete, mientras continúa la investigación sobre otros exfuncionarios y empresarios vinculados a contratos sospechosos.

El efecto de la causa también alcanzó al Ministerio de Economía, debido a la magnitud del dinero incautado. Mientras tanto, el expediente vinculado a ANDIS continúa bajo secreto parcial y se sigue ampliando, mientras los organismos de control y la Justicia revisan con detalle cada mensaje, documento y movimiento bancario recopilado durante los distintos allanamientos.

El empresario Miguel Calvete, padre de Ornella, está siendo indagado en este momento.

Por su parte, Miguel Ángel Calvete es un empresario reconocido en el sector de los supermercados y en cámaras comerciales relacionadas con el comercio minorista. Ha ocupado roles destacados en entidades como la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Propietarios Chinos y ha participado en medios para emitir opiniones sobre consumo, precios y políticas comerciales.

Asimismo, mantuvo conexiones con múltiples instituciones públicas y privadas vinculadas a la industria alimentaria y al comercio minorista en Argentina.