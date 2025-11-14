sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 19:08
Política.

Piden la detención de Diego Spagnuolo por "graves hechos de corrupción"

A pedido del fiscal Franco Picardi, citaron a indagatoria a 15 personas, entre exfuncionarios y representantes de empresas vinculadas a droguerías de alto costo.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pidieron la detencion del ex funcionario.

La Policía de la ciudad de Buenos Aires realizó anoche 14 allanamientos.
Policiales.

Allanaron la Agencia de Discapacidad: buscan a Diego Spagnuolo
Javier Milei habló sobre los audios de Spagnuolo: “Todo lo que dice es mentira y lo voy a llevar a la Justicia”.
Política.

Javier Milei habló de los audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

Más de una docena de citados a indagatoria

En total, fueron convocadas a declarar 15 personas, que incluyen a otros ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y representantes del sector privado involucrados en la maniobra. El fiscal Picardi también ordenó nuevos procedimientos, que incluyen el secuestro de dispositivos electrónicos esenciales para la investigación.

La semana pasada, Spagnuolo había pedido la nulidad de la causa. A través de su flamante defensor, Mauricio D’Alessandro, se plegó a la línea argumental que venían sosteniendo los abogados de la droguería Suizo Argentina y desconoció la autenticidad de los audios en los que se escucha su presunto relato sobre el esquema de corrupción.

Alcance y consecuencias del caso

El fiscal federal detectó “graves hechos de corrupción” que podrían afectar de manera significativa el funcionamiento y la transparencia de la ANDIS, un organismo fundamental para la prestación de servicios a personas con discapacidad. Las medidas judiciales en curso buscan profundizar el esclarecimiento de estas irregularidades y determinar responsabilidades penales.

Otro audio de Diego Spagnuolo: dijo que alrededor de Karina Milei hay "olor a podrido".
El exdirector de la Agencia de Discapacidad también descalifica a Eduardo

El exdirector de la Agencia de Discapacidad también descalifica a Eduardo "Lule" Menem en el nuevo audio difundido.

Diego Spagnuolo había borrado datos de su celular a 24 horas del allanamiento

El informe técnico emitido por personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) precisó que, tras realizar la extracción forense del iPhone 16 Pro Max secuestrado a Spagnuolo, se constató que el aparato había sido intervenido poco antes de su decomiso.

El análisis indicó que “la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43 hs”.

El allanamiento tuvo lugar en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, Buenos Aires, y permitió asegurar el teléfono mientras aún estaba desbloqueado y en funcionamiento.

