Piden la detención de Diego Spagnuolo por "graves hechos de corrupción"

En total, fueron convocadas a declarar 15 personas, que incluyen a otros ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y representantes del sector privado involucrados en la maniobra. El fiscal Picardi también ordenó nuevos procedimientos, que incluyen el secuestro de dispositivos electrónicos esenciales para la investigación.
La semana pasada, Spagnuolo había pedido la nulidad de la causa. A través de su flamante defensor, Mauricio D’Alessandro, se plegó a la línea argumental que venían sosteniendo los abogados de la droguería Suizo Argentina y desconoció la autenticidad de los audios en los que se escucha su presunto relato sobre el esquema de corrupción.
Alcance y consecuencias del caso
El fiscal federal detectó “graves hechos de corrupción” que podrían afectar de manera significativa el funcionamiento y la transparencia de la ANDIS, un organismo fundamental para la prestación de servicios a personas con discapacidad. Las medidas judiciales en curso buscan profundizar el esclarecimiento de estas irregularidades y determinar responsabilidades penales.
Diego Spagnuolo había borrado datos de su celular a 24 horas del allanamiento
El informe técnico emitido por personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) precisó que, tras realizar la extracción forense del iPhone 16 Pro Max secuestrado a Spagnuolo, se constató que el aparato había sido intervenido poco antes de su decomiso.
El análisis indicó que “la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43 hs”.
El allanamiento tuvo lugar en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, Buenos Aires, y permitió asegurar el teléfono mientras aún estaba desbloqueado y en funcionamiento.