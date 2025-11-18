miércoles 19 de noviembre de 2025

18 de noviembre de 2025 - 19:50
Causa Vialidad.

La Justicia ordena el decomiso total de bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

En el marco de la emblemática causa Vialidad, la Justicia argentina dispuso el decomiso de todos los bienes atribuibles a Cristina Kirchner y Lázaro Báez,

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cristina Kirchner y Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con una medida clave en la Causa Vialidad: dispuso el decomiso y ejecución del patrimonio de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados para cubrir un perjuicio económico de más de 684 mil millones de pesos, tras el aval definitivo de la Cámara de Casación.

Ejecución patrimonial para cubrir un daño millonario probado

El Tribunal a cargo, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, emitió una resolución histórica que fija la responsabilidad solidaria de los nueve condenados (entre ellos Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti) para responder con sus patrimonios hasta cubrir la suma exacta de $684.990.350.139,86. Esta cifra corresponde al daño económico probado durante el proceso judicial y actualizado conforme al índice de precios al consumidor.

La Cámara de Casación despejó el camino para avanzar en la ejecución

La ejecución de los bienes se ordena tras la reciente confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó los recursos presentados por las defensas y validó el método aplicado para la actualización del monto original, que en 2022 era de $84.835 millones. Con el aval judicial, la justicia asegura la recuperación del patrimonio ligado al fraude relacionado con contratos de obra pública en Santa Cruz.

Todo sobre la Causa Vialidad

La causa Vialidad es un proceso judicial que investigó y condenó una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2008 por la oposición, que luego fue reactivada en 2016 con auditorías e investigaciones que revelaron irregularidades en 51 obras viales adjudicadas a empresas del empresario Lázaro Báez, aliado cercano de los Kirchner.

Causa Vialidad.

El tribunal que llevó adelante el juicio estableció que existió una maniobra fraudulenta que benefició delictivamente a Lázaro Báez y en última instancia enriqueció a la familia Kirchner. Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que otros condenados, entre ellos Báez, José López y Nelson Periotti, recibieron penas de prisión y quedaron inhabilitados perpetuamente para ocupar cargos públicos.

La investigación se basó en pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, incluyendo el dictado del Decreto 54/2009, que modificó un fideicomiso para proveer una fuente ilimitada de financiamiento a Vialidad Nacional, lo que permitió agilizar los pagos de obras públicas con menos controles. Se detectaron obras sin finalizar, con sobreprecios y cartelización para que el grupo Austral, de Báez, se asegurara los contratos eliminando competencia.

Causa Vialidad

En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal Federal N°2 dictó la condena contra Cristina Kirchner y otros involucrados, impuso penas de prisión y decomisos por los efectos del delito. Esa condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025, que además confirmó el decomiso de bienes y valores por más de 680 mil millones de pesos, cifra que corresponde al perjuicio económico actualizado al día de hoy.

