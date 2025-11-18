jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 11:10
Política.

Paro de ATE: qué servicios se verán afectados

La protesta se extenderá durante un día completo y afectará a diversas áreas y actividades. Se busca visibilizar diversas demandas de distintos campos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La medida se prolongará por 24 horas y tendrá impacto en múltiples sectores y servicios.

La medida se prolongará por 24 horas y tendrá impacto en múltiples sectores y servicios.

Este miércoles 19 de noviembre se realizará una paro nacional de 24 horas impulsada por ATE y distintos gremios y por el personal no docente de las universidades públicas. La protesta, que se iniciará a las 12 del mediodía, busca visibilizar diversas demandas de distintos campos.

Lee además
La nueva conformación deberá discutir la reforma laboral con el Gobierno.
Política.

Uno por uno: ¿Quiénes son los nuevos líderes de la CGT?
ATSA al paro con movilización este miércoles (Archivo)
Medida.

ATSA confirmó un paro con movilización para este miércoles

Entre ellas, se encuentran aquellos pedidos vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario, la necesidad de reabrir las negociaciones salariales, el rechazo a la reforma laboral y las objeciones al acuerdo comercial con Estados Unidos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización a la Secretaría de Trabajo.

¿Qué reclaman los sindicatos?

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que espera una participación masiva en la jornada de protesta, motivada por su rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno y por su pedido de reactivar con urgencia las negociaciones salariales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, vinculó directamente la reforma con el reciente entendimiento firmado con los Estados Unidos. “La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, afirmó.

La resolución surgió de una asamblea nacional de representantes gremiales, donde se aprobó de manera unánime avanzar con una jornada de protesta que incluirá un paro y una concentración frente a la Secretaría de Trabajo (Leandro N. Alem 650, CABA) desde el mediodía.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se suma al paro.

Además, el titular de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, confirmó que los empleados del sector también suspenderán sus tareas para manifestar su oposición a lo que califican como una reforma laboral de carácter regresivo. El dirigente instó a fortalecer la coordinación entre los distintos gremios y a impulsar un plan de acción sostenido.

Durante la clausura del 74° Congreso Nacional Ordinario, Yofra afirmó: “Los trabajadores aceiteros y desmotadores paralizaremos nuestras tareas cada vez que el Gobierno intente avanzar sobre las conquistas laborales”.

En la jornada también estuvieron presentes referentes como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), quienes coincidieron en la importancia de intensificar las acciones gremiales para evitar que prospere la reforma laboral.

Embed

¿Qué reclaman las universidades?

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) confirmó su participación en la medida de fuerza, con el objetivo de exigir que se ponga en marcha de manera urgente la Ley de Financiamiento Universitario.

A más de cuarenta días de que el Congreso ratificara el rechazo al veto presidencial del 2 de octubre, el gremio denuncia que el Gobierno continúa postergando la aplicación de la norma, una situación que —según advierten— compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones universitarias públicas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipa una alta adhesión al paro en rechazo a la reforma laboral.

En un mensaje difundido a la prensa, remarcaron: “Sin la ley, las universidades no pueden sostenerse; y sin universidades, el país pierde su horizonte”.

También informaron que FATUN emprenderá acciones judiciales para forzar el cumplimiento de la legislación y que coordinará nuevos pasos junto al Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: ¿Quiénes son los nuevos líderes de la CGT?

ATSA confirmó un paro con movilización para este miércoles

Paro y movilización de ATSA por calles de San Salvador de Jujuy

Javier Milei firmó un DNU y reordenó el Gobierno con cambios en los ministerios

Cristina Kirchner responde tras la restricción judicial en su prisión domiciliaria

Lo que se lee ahora
Gabinete Nacional
Boletín Oficial.

Javier Milei firmó un DNU y reordenó el Gobierno con cambios en los ministerios

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy
Egresados.

Confirmaron cuánto costará la Cena Blanca en San Salvador de Jujuy

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de Gringo en La Mendieta
Maltrato.

Dictan prisión preventiva a dos acusados por la muerte de "Gringo" en La Mendieta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel