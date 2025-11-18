Paro de ATE: qué servicios se verán afectados

La medida se prolongará por 24 horas y tendrá impacto en múltiples sectores y servicios.

Este miércoles 19 de noviembre se realizará una paro nacional de 24 horas impulsada por ATE y distintos gremios y por el personal no docente de las universidades públicas. La protesta, que se iniciará a las 12 del mediodía , busca visibilizar diversas demandas de distintos campos.

Política. Uno por uno: ¿Quiénes son los nuevos líderes de la CGT?

Entre ellas, se encuentran aquellos pedidos vinculados con la Ley de Financiamiento Universitario , la necesidad de reabrir las negociaciones salariales , el rechazo a la reforma laboral y las objeciones al acuerdo comercial con Estados Unidos .

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que espera una participación masiva en la jornada de protesta, motivada por su rechazo a la reforma laboral promovida por el Gobierno y por su pedido de reactivar con urgencia las negociaciones salariales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización a la Secretaría de Trabajo.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE a nivel nacional, vinculó directamente la reforma con el reciente entendimiento firmado con los Estados Unidos. “La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, afirmó.

La resolución surgió de una asamblea nacional de representantes gremiales, donde se aprobó de manera unánime avanzar con una jornada de protesta que incluirá un paro y una concentración frente a la Secretaría de Trabajo (Leandro N. Alem 650, CABA) desde el mediodía.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se suma al paro.

Además, el titular de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, confirmó que los empleados del sector también suspenderán sus tareas para manifestar su oposición a lo que califican como una reforma laboral de carácter regresivo. El dirigente instó a fortalecer la coordinación entre los distintos gremios y a impulsar un plan de acción sostenido.

Durante la clausura del 74° Congreso Nacional Ordinario, Yofra afirmó: “Los trabajadores aceiteros y desmotadores paralizaremos nuestras tareas cada vez que el Gobierno intente avanzar sobre las conquistas laborales”.

En la jornada también estuvieron presentes referentes como Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE) y María Fernanda Boriotti (FESPROSA), quienes coincidieron en la importancia de intensificar las acciones gremiales para evitar que prospere la reforma laboral.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ATE Nacional (@atenacional)

¿Qué reclaman las universidades?

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) confirmó su participación en la medida de fuerza, con el objetivo de exigir que se ponga en marcha de manera urgente la Ley de Financiamiento Universitario.

A más de cuarenta días de que el Congreso ratificara el rechazo al veto presidencial del 2 de octubre, el gremio denuncia que el Gobierno continúa postergando la aplicación de la norma, una situación que —según advierten— compromete el funcionamiento cotidiano de las instituciones universitarias públicas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipa una alta adhesión al paro en rechazo a la reforma laboral.

En un mensaje difundido a la prensa, remarcaron: “Sin la ley, las universidades no pueden sostenerse; y sin universidades, el país pierde su horizonte”.

También informaron que FATUN emprenderá acciones judiciales para forzar el cumplimiento de la legislación y que coordinará nuevos pasos junto al Frente Sindical, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).